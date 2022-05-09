Венгрия, из-за которой в Европе днем ранее не договорилась о нефтяных санкциях против России, заявила, что не поддержит эмбарго против РФ несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает HVG.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.

По словам министра, принятие брюссельского пакета санкций выльется в то, что бензин будет стоить 700 форинтов, дизельное топливо - 800 форинтов (сейчас 95-й бензин и дизель там стоят около 480 форинтов). А купленная в виде фьючерсов нефть обойдется гораздо дороже, чем сейчас.

Он также повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.

Почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

Ранее Болгария пригрозила тем, что не поддержит новый пакет санкций, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.

Также "Страна" сообщала, что танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты, несмотря на то, что многие из них закрыли для РФ. России в этом помогает Греция.