Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти. Таким образом она задерживает весь пакет санкций блока, направленных против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении агентства говорится, что встреча 27 послов ЕС 8 мая завершилась без соглашения по санкциям. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

По словам издания, послам не удалось убедить Венгрию в необходимости введения таких санкций.

Ранее мы писали, что Евросоюз хотел до 9 мая объявить о шестом пакете санкций против РФ. В нем может быть нефтяное эмбарго, страны планируют отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.

Кроме того, мы писали, что Венгрия и Словакия были несогласны с таким планом, исключить ее из списка на введение эмбарго также просила Чехия.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".