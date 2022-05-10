В Министерстве иностранных дела (МИД) Франции анонсировали, что эмбарго на российскую нефть введут в течение нескольких дней.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишут российские СМИ.

По словам Бона, введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть является вопросом нескольких дней.

Отметим, Киев надеется, что это произойдет в течение суток.

Напомним, что до сих пор эмбарго на нефть из РФ ввести не удалось, так как вопрос блокирует Венгрия.

Вчера глава Еврокомиссии провела переговоры с премьером Венгрии. По ее словам, прогресс в данном вопросе есть, "но необходима дальнейшая работа".

Вместе с тем, сообщалось, что Болгария пригрозила не поддерживать эмбарго на российскую нефть, если для нее не сделают исключение

Также сообщалось, что в ЕС определились с уступками ради эмбарго на нефть из РФ для Венгрии, Словакии, Чехии, Греции, Кипра и Мальты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

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