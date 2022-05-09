Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела экстренные переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном по поводу эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – написала фон дер Ляйен.

"Судя по ее твиту, есть прогресс, но договоренности все еще нет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Известно, что сегодня председатель Еврокомиссии предложила лишить часть стран ЕС права голоса и отменить консенсусное голосование по решениям Евросоюза.

Это предложение поступило после того, как ряд стран ЕС - Венгрия и Болгария - отказались голосовать за шестой пакет санкций против России, не согласившись с эмбарго на нефть.

Напомним, в украинском правительстве ждут, что Евросоюз введет нефтяное эмбарго против России в течение суток.

Также "Страна" сообщала, что Венгрия заявила, что не поддержит эмбарго на российскую нефть из-за ущерба для своей экономики.