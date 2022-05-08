Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России. Ранее Москва уже приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.

Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники.

Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС. И те, у кого есть другие источники поставок, например Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения.

И Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от Москвы.

Чтобы попытаться избежать нормирования, несколько партнеров ЕС уже начали принимать меры по сдерживанию потребления, начиная от стимулирования общественного транспорта и заканчивая понижением температуры в зданиях, коммунальных службах или бассейнах. Но риск возникновения чрезвычайной ситуации с энергией возрастает с каждой минутой.

Согласно информации издания, Брюссель намерен обеспечить поступление достаточного количества газа защищенным потребителям во всех странах - домохозяйствам и основным социальным службам, а также смягчить экономические последствия и социальные аспекты возможной чрезвычайной ситуации.

Приоритет будет отдан использованию газа для производства электроэнергии, а потребление будет преобладать над пополнением запасов.

Отметим, что глава Евросовета Шарль Мишель накануне заявил, что у стран ЕС в настоящее время нет каких-либо планов по отказу от российского газа.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".