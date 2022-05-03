В греческом городе Александруполисе недалеко от границы с Турцией началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ).

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, терминал поможет Балканам и всей Европе стать менее зависимыми от российского газа.

Об этом чиновник заявил 3 мая на церемонии открытия проекта, которую транслировало греческое телевидение.

В церемонии также приняли участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский.

По словам Мицотакиса, терминал в Александруполисе станет "новыми энергетическими воротами" и "маяком, посылающим двойной сигнал: мы скоро сможем избавиться от газа, который поступает из российских источников, и наши страны будут играть совместную роль на новой энергетической карте".

Запуск терминала намечен на декабрь 2023 года. В Афинах от него ожидают укрепления энергетической безопасности Греции, усиления ее региональной стратегической роли и появления альтернативного маршрута поставок природного газа, который не проходит через Турцию.

"Недавний газовый шантаж Москвы делает сотрудничество не только необходимым, но и безотлагательным", – резюмировал Мицотакис.

Между тем Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ.

А Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России.