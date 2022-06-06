В понедельник, 6 июня, в Украине идет уже 103-й день войны с Россией.

Вчера пять ракет ударили по Киеву. Четыре из них попали в цель, одну сбила ПВО над Обуховом.

Продолжаются бои за Северодонецк, где остаются примерно 30 тысяч жителей. Частично блокирован соседний Лисичанск. Ситуация в нем сложная: воды нет, продуктов не хватает. В городе остаются около 15-20 тысяч жителей.

Противник продолжает наступать на Святогорск. РФ обстреливает Краматорск, Дружковку, Харьковскую, Николаевскую область.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день и что было главного читайте в итогах за 5 июня.

Ниже хроника новостей сегодня. Материал обновляется.

6 июня

08:52 Новая сводка британской разведки о ситуации в Украине:

- Рано утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.

- На Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, и российские войска продолжают продвигаться к Славянску в рамках попытки окружить украинские силы.

- В море после потери крейсера "Москва" в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, в том числе системы Тор и Панцирь С1.

Это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.

- Деятельность РФ на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

08:39 Институт изучения войны (США) пишет, что украинские войска в Северодонецке за минувшие сутки "отбили большую часть города и вытеснили россиян из южных пригородов".

Организация публикует детальную карту по ситуации в Северодонецке.

Отметим, что вчера губернатор Сергей Гайдай говорил, что россияне контролируют половину города.

Российские же телеграм-каналы утверждают, что РФ заняла весь город за исключением промзоны, где ведутся бои.

08:35 Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявляет, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино (расположен у границы с Сумской областью Украины).

По его словам, удары наносились по мосту и местным предприятиям, в частности, сахарному заводу.

О пострадавших не сообщается.

08:27 Получившего тяжелое ранение на фронте Маси Найема прооперировали, его состояние остается тяжелым, сообщает его брат Мустафа Найем.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении", - написал Мустафа Найем в Facebook.

08:26 ПВО сбило российскую ракету над Полтавской областью, сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.

08:19 Немецкое издание Spiegel называет две причины, почему Германия не поставляет Украине танки.

1. Есть опасения, что Украина может стать "самоуверенной", если одержит ряд побед на поле боя и ворвется на российскую территорию.

"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", - сообщает источник в правительстве ФРГ. Имея в виду события Второй мировой войны, когда немцы напали на СССР.

2. Вторая причина - "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому". Природы этого недоверия издание не раскрывает.

Но то, что украинские власти постоянно критикуют Берлин (а посол Украины даже назвал канцлера Шольца "ливерной колбасой") - общеизвестно.

08:14 Газета The New York Times вышла с пессимистическим прогнозом относительно "нефтяной" поездки Байдена в Саудовскую Аравию. Там он будет просить увеличить добычу нефти, чтобы сбить мировые цены.

Эксперты издания прогнозируют, что ввиду сокращения добычи в России из-за европейских санкций, общемировое падение производства будет настолько сильным, что арабская страна в одиночку помочь не способна.

А такие поставщики как Иран и Венесуэла находятся под санкциями США. И разблокировка их нефти требует политической сделки с этими странами, на что администрация Байдена полноценно пойти не сможет - потому что это обернется "зрадой" внутри Америки.

"Заключение любого соглашения с их (Ирана и Венесуэлы - Ред.) лидерами без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. Большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран", - говорится в статье.

Закрыт для Байдена и путь наращивания собственной добычи нефти. Большинство нефтяных компаний США опасаются, что бурение новых скважин приведет к избытку нефти и падению цен.

Не сработает на ближайшую перспективу и строительство нефтепровода из Канады, которое предлагают начать республиканцы. На это нужно несколько лет, кроме того, этой идее сопротивляются представители "зеленой повестки" в Демпартии США.

08:13 Сегодня вечером пройдет заседание Совбеза ООН по Украине.

"Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми в контексте войны в Украине", - сообщили в секретариате организации.

По этому поводу выступит спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен. Также будет присутствовать глава Евросовета Шарль Мишель.

Начало заседания в 17:00 по Киеву.

08:12 Власти США не намерены снимать с России санкции за разблокировку портов Украины.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Собеседник издания расценил требования РФ на эту тему как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, "при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

При этом Вашингтон ждет, чем закончатся переговоры, которые идут по этой проблематике в рамках ООН.

Собеседник Politico из ООН сообщил, что увязывание экспорта зерна со снятием санкций осложняет и без того "хрупкий" процесс переговоров с Москвой.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова пропустить корабли с зерном через Черное море, если Украина разминирует свою акваторию.

В то же время российские представители озвучивали также требования ослабить санкции против РФ.

08:10 Сводка украинского Генштаба на утро 6 июня. Главное:

1. Под Лиманом противник ведет штурм Святогорска, Щурово и Старого Каравана. Бои продолжаются.

2. Касаемо Северодонецка - ВСУ сообщают, что враг продолжает штурм, но деталей о том, какую территорию он занял, не приводится. Губернатор Сергей Гайдай говорил о половине города под РФ. В тоже время главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов пишет, что украинские войска контролируют только промзону и прилегающий к ней квартал.

3. Продолжаются бои за Камышеваху, Берестовое и Николаевку к северу от Попасной и вблизи трассы на Бахмут.

08:00 После Запорожья Зеленский поехал на Донбасс и побывал на позициях ВСУ в Соледаре (Донецкая область) и Лисичанске (Луганская).