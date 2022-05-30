Порошенко с третьей попытки все-таки выехал из Украины на саммит Европейской народной партии.

Об этом сообщает нардеп Виктория Сюмар.

"Я не знаю, осведомленно ли его не выпускали именно на ПА НАТО. Но я точно знаю, что давление гражданского общества способно удержать власть от "потери берегов"", - написала он. 

Напомним, 28 мая Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу, но его завернули на границе. Тогда партия "Европейская солидарность" сообщила, что он собирается принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии. 

Между тем, уже сегодня, 30 мая экс-президент Украины после двух неудачных попыток пересечь границу, попытался сделать это в третий раз.  

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть. 

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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