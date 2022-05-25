Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер-министр Арсений Яценюк не пришли на допрос по делу, где фигурируют пятый президент Украины Петр Порошенко и украинский политик Виктор Медведчук. Поэтому их вызовут снова.

Допрос касался так называемого "угольного дела", сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию СБУ.

Напомним, допрос должен был состояться 19 мая. Их вызывали в качестве свидетелей.

Вместе с тем, Александр Турчинов прокомментировал вызов от СБУ на допрос. Он назвал это "неадекватным политическим пиаром" и сказал, что сейчас находится на "юго-восточном фронте". Также он пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов.

Ранее Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, дал показания против Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР". В отдельном материале мы разбирались, что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране.