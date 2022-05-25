СБУ вызвала Авакова, Турчинова и Яценюка на допрос по делу об "угольной госизмене" Порошенко и Медведчука
СБУ вызывала на допрос высокопоставленных чиновников времен президенства Петра Порошенко по делу об "угольной госизмене" пятого президента и Виктора Медведчука.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
На 19 мая на допрос в качестве свидетелей вызываются:
- экс-министр внутренних дел Арсен Аваков;
- экс-секретарь СНБО Александр Турчинов;
- экс-премьер-министр Арсений Яценюк;
- гендиректор ДТЭК Рината Ахметова - Максим Тимченко.
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