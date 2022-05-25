СБУ вызывала на допрос высокопоставленных чиновников времен президенства Петра Порошенко по делу об "угольной госизмене" пятого президента и Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

На 19 мая на допрос в качестве свидетелей вызываются:

экс-министр внутренних дел Арсен Аваков;

экс-секретарь СНБО Александр Турчинов;

экс-премьер-министр Арсений Яценюк;

гендиректор ДТЭК Рината Ахметова - Максим Тимченко.

Ранее мы публиковали главное из показаний Медведчука против Порошенко.

А также разбирались, что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране и действительно ли для пятого президента замаячила тюрьма.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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