СБУ опубликовала видеосвидетельства Виктора Медведчука против Петра Порошенко. На видео Медведчук заявляет, что Порошенко обратился к нему с просьбой "по покупке трубы" - трубопровода компании "Транснефть", которая поставляет дизель из РФ в Украину и Европу.

"Он обратился ко мне для того, чтобы я переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "Транснефть" смогла продать эту трубу. И для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко", - говорит Медведчук.

Чтобы трубопровод оказался в собственности Порошенко, нужно было оспорить через суды права "Транснефти". Для этого, Порошенко, по словам Медведчука, задействовал админресурс.

По его словам, трубопровод обошелся Порошенко в $23 миллиона. При этом за год заработок на прокачке дизтоплива составлял $41-42 миллиона.

Также он коснулся темы закупки угля у "ЛДНР". По его словам, РФ ввела "квоты", требуя, чтобы на 2 тонны купленного в РФ угля Украина закупала 1 тонну на Донбассе.

"Порошенко с помощью своих подчиненных - Демчишина, Гонтаревой, выстраивал систему при которой этот уголь должен был реализовываться в Украине", - сказал Медведчук.

По его словам, изначально за уголь из "ЛДНР" планировали платить по безналу. Но глава НБУ Гонтарева настаивала на невозможности такого способа оплаты.

Поэтому решили платить наличкой. Перевозкой налички, по словам Медведчука, занимался тогдашний замглавы СБУ Василий Грицак (затем Порошенко его назначил главой СБУ).

"После того, как Гонтарева отказалась открыть счета в Луганске и Донецке для безналичных расчетов, было принято решение поставлять деньги как оплату за уголь через систему инкассаций. То есть, перевозить наличные деньги с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно Грицаком, который был руководителем АТО", - сказал Медведчук.

А вот показания Медведчука против Порошенко и описание всего этого дела на слайдах СБУ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал сдаваться СБУ всем, кто проходит по "угольному делу" вместе с Медведчуком. А это как раз-таки Петр Порошенко.

Также в ГБР заявили, что Петр Порошенко не сможет выехать за границу.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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