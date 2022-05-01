Несмотря на истечение меры пресечения у Петра Порошенко по "делу об угольной госизмене", за границу он все равно выехать не сможет.

Об этом в интервью изданию "Украинские новости" заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Он напомнил, что на период военного положения мужчины от 18 до 60 лет становятся невыездными.

"Порошенко сейчас 56 лет, и уехать за рубеж он таким образом сможет только в 2025 году (если к тому времени сохранится военное положение)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене.

Ранее мы писали, что сыновья Порошенко призывного возраста находятся в Лондоне, куда выехали еще до войны.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.