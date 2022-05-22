Анализируем ситуацию на 88-й день войны.

Ситуация на фронте 22 мая

Сводки Генштаба говорят, что готовится наступление РФ на Славянск. Под обстрелами граница Харьковской и Донецкой областей - Вернополье, Дубровное и Долгенькое.

Основные бои - под Северодонецком. Противник вел штурмовые действия в Щедрищево, которое является северо-восточной окраиной Северодонецка.

Вечером Генштаб сообщил о боях в районе Пурдовки и Александровки - это в восточных предместьях Северодонецка.

Но южном фланге наступающей группировки враг закрепился в районах Триполья, Липового и Васильевки, пытается улучшить свое положение.

Васильевка находится вблизи трассы Лисичанск-Бахмут, которая является "дорогой жизни" для связи Луганской области с остальной Украиной.

Аналитики "Института изучения войны" пишут, что таким образом РФ пытается взять в окружение Луганскую область, продвигаясь на север от Попасной и перерезая коммуникации с Бахмутом.

Движение РФ с севера на юг в большой степени ограничивается рекой Северский Донец. Но в ряде мест, судя по картам, ее уже форсировали.

Судя по диспозиции, помимо "дороги жизни", ключевой населенный пункт, который нужен противнику для окружения региона - Северск.

Приоритетность боев за оставшуюся под контролем Украины территорию Луганской области отмечают и в минобороны Британии. Там сегодня сообщили, что единственная действующая в России рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление.

"Терминатор" - машина, предназначенная для поражения противотанковых средств противника - в том числе живой силы, оснащенной гранатометами, ПТРК и стрелковым оружием.

Британцы отмечают, что у России пока всего десять таких машин, чего мало для создания решающего перевеса в крупных боевых операциях. В то же время очевидно, что при концентрации на ключевых участках они могут принести россиянам пользу.

Группа "Информационное сопротивление" (Украина) подводит следующие итоги сегодняшних боев за Луганскую область. Российские подразделения подошли к городу Соледар близ Бахмута и захватили село Владимировка.

Военный эксперт Константин Машовец заявляет, что далее Владимировки россияне не продвинулись, попытка наступать от Владимировки на Яковлевку не увенчалась успехом.

Машовец также говорит, что передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, остановились на рубеже Камышеваха - Викторово - Липовое.

Расположенная севернее Врубовка под российским контролем не находится, заявляет Машовец.

Напомним, после взятия Попасной, российские войска и "ЛНР" развернули наступление на трёх направлениях:

- на запад к Бахмуту,

- на север с целью зайти в тыл и окружить группировку украинских войск в Северодонецке и Лисичанске,

- на юг с целью зайти в тыл украинским войскам, которые стоят под Светлодарском.

Еще одна тенденция этого дня - россияне, по данным Института изучения войны, стягивают войска в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей.

Так, в Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

Также отмечают высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя. Это может свидетельствовать о том, что российские войска готовятся к продолжению наступления в направлении этого города, серьезно укрепленного ВСУ.

Прогнозы на войну и мир

Сегодня новое развитие получил сюжет о готовности Запада к неким компромиссам с Россией.

Первые звоночки прозвучали на этой неделе. Итальянское правительство выдвинуло план урегулирования, а в США ведущее издание из пула Демпартии призвало Украину к территориальным уступкам ради достижения мира.

Мы уже анализировали эту ситуацию и то, готова ли к таким договоренностям Украина. Киев, судя по его заявлениям, был резко против. На Банковой даже раскритиковали The New York Times за идею.

Хотя, судя по заявлениям советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, идея принадлежит не газете, а в целом американским властям.

По его данным, США и Россия начинают диалог. И слухи о поставках Украине мощных ракетных систем - это попытка американцев создать переговорную позицию в этом диалоге.

"У американцев появились соглашательские нотки. Звонки начались, диалог (речь о созвонах министров обороны и начальников штабов РФ и США впервые с начала войны - Ред.). И статья в "Нью-Йорк Таймс", где сказано, что украинское правительство должно быть трезвым, и забрать территории, захваченные до 24 февраля, не совсем реально. Это отражает дискуссию внутри самих США", - считает Арестович.

"Американцы дали простор для диалога. Для этого они выпустили несколько ограничивающих высказываний по темам, которые крайне беспокоят Российскую Федерацию. Например, поставка Patriot, комплексов ПВО и ПРО, и поставка Himars, ракетных систем залпового огня... А также комплексы управляемого ракетного оружия, которые летят на 160-300 километров", - заявил советник главы ОП.

"Для меня очевидно, что пространство для диалога создано, и стороны хотят понять, кто на что решается и где можно договориться", - делает вывод Арестович.

Комментируя отношение к этому Киева, советник заявил, что "наше политическое руководство не пойдет на Минск-3". "Даже если РФ уже ведёт такой диалог с некоторыми странами ЕС, то это никак не изменит позицию украинского руководства", - добавил Арестович.

И позиция эта, судя по всему, в попытке пойти в наступление и уже по его итогам договариваться (об этом вчера намекнул Зеленский. "По расчетам украинских и западных аналитиков через полтора-два месяца украинская армия будет на пике своих боевых возможностей", - считает советник Ермака.

Кстати, Рада сегодня проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца до 23 августа. Также на три месяца продлена мобилизация.

Кроме того Зеленский дал понять, что не удовлетворит петицию с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста.

"Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать (вероятно в день - Ред.) на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

То есть на это лето что-то действительно серьезное готовится.

Впрочем, концепцию "скоро наступление" не все в Украине разделяют.

Например, военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что масштабного контрнаступления ВСУ не будет, потому что это не соответствует тактике и стратегии украинской армии в этой войне.



Нынешняя основа тактики ВСУ - это оборонные действия: остановка продвижения врага, уничтожение его передовых подразделений.

Контрнаступление ВСУ начинается на тех направлениях, где российские войска уязвимы и уже не могут удерживать позиции. Именно такую тактику ВСУ использовали в Киевской, Черниговской и Сумской области, а сейчас они ее реализуют в Харьковской области, говорит Коваленко.



ВСУ выбрали именно такую тактику, поскольку она позволяет избежать больших потерь среди личного состава и техники и минимизирует жертвы среди мирного населения, заключает эксперт.

Добавим сюда несколько уточнений.

Продвижение украинской армии на север под Киевом, Черниговом и Сумами можно лишь условно назвать контрнаступлением - Россия сама отводила войска, когда стало понятно, что из-за сопротивления украинских войск они свою задачу по окружению столицы не выполнят.

Кроме того, у РФ не хватало сил для операций на Донбассе, и было решено перебросить туда V-группировку из под столицы, а также О-группировку из под Сум и Чернигова.

Что касается контрнаступления к северу от Харькова, то там российская оборона развалилась из-за того, что бросили свои позиции и начали панически отступать подразделения, созданные из мобилизованных в "ЛДНР".

Но в целом понятно, что украинское контрнаступление на укрепленные позиции российских войск выглядит для некоторых военных экспертов проблематичными. По крайней мере до того, как ВСУ получат мощное ракетное и прочее оружие из США, а также современные системы ПВО (но об этом ниже)

Неизвестно, что на самом деле думает о возможных наступательных действиях украинская власть.

Но из США действительно идут заявления, которые можно истолковать и как призыв к деэскалации.

Глава генштаба США Марк Милли, например, заявил, что риск серьезного конфликта между великими державами возрастает.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя глобальными державами: Китаем и Россией, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом, и обе полностью намерены изменить нынешний порядок, основанный на правилах", — сказал он на занятии в Военной академии США в Вест-Пойнте на церемония вручения дипломов.

"Мир, в который вы направляетесь, потенциально может привести к серьезному международному конфликту между великими державами. И этот потенциал увеличивается, а не уменьшается", - сказал он выпускникам.

Это может звучать не только в качестве констатации факта - но и как предупреждение о сценарии, которого нужно избежать.

Впрочем, это все пока разговоры - хотя и немаловажные. В практической плоскости продолжается военная помощь Украине. Германия сегодня обязалась передать Киеву летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого.

"Мы попросили немецкую оружейную промышленность сообщить, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка. Мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки. Среди всего, как и прежде - оружие, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою", - заявил президент ФРГ Штайнмайер.

Дадут ли Украине "Патриоты"?

На днях американские СМИ сообщили, что в Украину могут передать самый мощный американский зенитно-ракетный комплекс стратегического назначения - Patriot. Он может сбивать и ракеты, и самолеты на дальних подступах.

В Украине, впрочем, пока опровергают, что такие комплексы обещаны Киеву. Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Арестович же, как мы сообщали выше, считает, что США, вбрасывая информацию о "Патриотах", таким образом торгуются с Россией, прощупывая возможность "Большой сделки".

Тем не менее, в российских военных телеграм-каналах уже всерьез анализируют перспективы передачи Украине американских стратегических ЗРК.

Выводы следующие. Если США поставят немного таких комплексов, существенного влияния на военные действия это не окажет. К слову, то же самое заявил вчера у Марка Фейгин и Арестович. По его словам, российская авиация уже и так не залетает дальше, чем на 20 километров за линию фронта, и "Патриоты" кардинально тут ничего не поменяют.

Также небольшое количество батарей России будет проще обнаружить и уничтожить ракетами.

Серьезное влияние на ситуацию может оказать массовая поставка "Патриотов". Тогда они смогут закрыть небо над ключевыми военными объектами - например, над складами с оружием. В том числе от большинства российских ракет (за исключением, в теории, "Кинжалов").

Но, как считают в РФ, на массовую поставку администрация Байдена не решится в силу ряда причин. Это резко повысит уровень эскалации и может привести к непредсказуемым последствиям. Также придется задействовать в Украине американские экипажи к "Патриотам", поскольку о подготовке украинских военных к управлению этими комплексами пока ничего не известно.

Байден множество раз повторял, что американские военные в Украину не войдут. Если же "Патриоты" начнут сбивать российские ракеты и самолеты с территории соседних натовских стран, это может вызвать ответный удар и дальше начнется неуправляемая эскалация, что опасаются на Западе.

Впрочем, повторимся, поставки "Патриотов" (если они будут в достаточном количестве) действительно могут значительно улучшить ситуацию для Украины с контролем неба.

Еще одно оружие, поставки которого требуют украинские власти - ракетные системы Himars, а также MLRS. Они позволят наносить удары в глубокий тыл противника на расстояние до 300 километров.

"Мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - написал советник главы Офиса президента Подоляк в Twitter.

О поставках этих систем пока никто официально не сообщал. Лишь на уровне слухов обсуждается такая возможность.

И, не исключено, что это, как и предполагает Арестович, один из элементов торга американцев с русскими. Вашингтон дает понять Москве, что готов поставлять мощное вооружение Украине, чтобы сделать Путина более готовым к компромиссам по завершению войны.