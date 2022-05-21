Правительство Италии официально подтвердило наличие у него четырехэтапного плана мирного урегулирования в Украине, уже переданного ООН.

Он включает прекращение огня, переговоры о нейтралитете, внеблоковости и европерспективах Украины, "сделку" с Россией по Крыму и Донбассу и широкое соглашение между нею и Западом о будущем их отношений.

Киев и Москва приветствовали итальянские предложения, но в целом комментировали их сдержанно. Эксперты говорят, что новые попытки усадить воющие стороны за стол переговоров уже переходят в тенденцию.

Однако разница в позициях Украины и России в отношении хода войны и путей ее завершения по-прежнему велика, что ставит под сомнение заключение между ними некоего соглашения.

Но это на данный момент. В будущем же ситуация может поменяться, если обе стороны придут к выводу, что вряд ли смогут одержать решительную победу на поле боя в ближайшее время, а также в случае, если одна из сторон потерпит серьезное поражение и потому будет вынуждена пойти на уступки.

В ситуации разбиралась "Страна".

Рим уполномочен предложить

О плане прекращения украинско-российской войны, составленном МИД Италии при участии канцелярии премьер-министра страны и переданном генеральному секретарю ООН и другим странам G7, сообщила сначала итальянская газета Repubblica.

Вскоре факт существования документа официально подтвердили во внешнеполитическом ведомстве Италии.

По словам замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано, основная идея - разрешить конфликт и восстановить территориальную целостность Украины "путем решительных дипломатических действий" при широком международном посредничестве, которое должно включать участие ООН и Евросоюза. Причем роль ЕС должна быть ведущей, ведь война, продолжающаяся у границ блока, серьезно угрожает безопасности и экономикам стран-членов.

План Италии содержит четыре пункта.

Первый - прекращение огня и создание условий для соблюдения этого режима.

Второй - переговоры о нейтралитете и внеблоковости Украины, обеспеченных международными политическими гарантиями и процедурой вступления Киева в ЕС.

Третий - разрешение территориальных споров между Киевом и Москвой, прежде всего - статус Крыма и Донбасса.

Причем в публикации Repubblica сказано, что указанные регионы вернутся под украинский суверенитет на правах широкой автономии с возможностью поддерживать свои языковые и культурные отличия, экономические свободы и открытость границ, а также "свою безопасность".

Это напоминает Минские соглашения, где отдельным районам Донецкой и Луганской областей тоже давалась большая свобода действий в политике и экономике, а также право на собственную милицию, прокуратуру и суды.

В четвертом пункте говорится о заключении многостороннего соглашения о "реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией".

Как предлагает Рим, переговорный процесс должен вестись под надзором заинтересованных стран, ЕС и ООН, которые направят в зону конфликта наблюдателей и миротворцев, а также созовут "конференцию доноров" для восстановления разрушенных войной территорий.

Киев и Москва приветствовали усилия итальянской стороны, но по содержанию комментировали их сдержанно.

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, Киев высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне и приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и в Европе.

"Соответствующие предложения сейчас изучаются", - отметил он в комментарии "Укринформу". При этом он подчеркнул, что Украина примет политические решения, только базирующиеся на уважении ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о предложениях Рима в президентской Администрации якобы "узнали из СМИ", поэтому, мол, некорректно их комментировать. Что касается самого факта появления итальянской инициативы, Песков заявил, что "приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия".

Отметим, что суть итальянского плана - обе стороны должны пойти на компромиссы.

Украине предлагается так или иначе удовлетворить главное требование России - нейтральный статус. А также фактически вынести за скобки вопрос Крыма и Донбасса. Этот вопрос предлагается решить когда-нибудь путём отдельных переговоров. В качестве "компенсации" Украине предлагается ускоренное вступление в ЕС.

А Россия, исходя из этого плана, должна будет вывести войска со всех захваченных после 24 февраля территорий (кроме Донбасса).

"Нужно дать Путину сохранить лицо"

Надо сказать, итальянский план далеко не единственный сигнал с Запада о необходимости возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

О том, что диалог фактически прекращен сейчас, "Страна" писала.

На этой неделе издание Politico сообщило, что некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Позиция ведущих стран Западной Европы понятна. ЕС более всего страдает от войны, так как она спровоцировала резкое подорожание продовольствия и энергоносителей. Причём стабильность поставок последних вообще сейчас под большой угрозой.

Но голоса в пользу скорейшего завершения войны в последнее время начали раздаваться и в США.

На днях появилась редакционная статья New York Times, которая наделала много шума.

РФ остается слишком сильной, пишет газета. В NYT cчитают, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине многочисленные разрушения и до сих пор является "ядерным сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом, который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров".

Издание пишет, что именно украинцы должны принимать трудные решения: они воюют, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны. Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать "болезненные территориальные решения".

Вместе с тем NYT добавила, что США и НАТО показали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы не завершились боевые действия, Штаты и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться.

Поскольку война продолжается, Байден также должен ясно дать понять Зеленскому, что существует предел тому, насколько далеко Соединенные Штаты и НАТО будут противостоять России, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать.

"Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать", - говорится в статье.

"Столкновение с такой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной "победой". Россия еще долгие годы будет страдать от изоляции и изнурительных экономических санкций, а г-н Путин войдет в историю как мясник. Теперь задача состоит в том, чтобы избавиться от эйфории, прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнении миссии", - резюмирует издание.

В тоже время, между строк в редакционной статье читаются и внутриамериканские мотивы желания поскорее закончить войну.

"Американцы гальванизированы страданиями Украины, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем для Украины, и проблемы с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться", - пишет издание.

Тут стоит напомнить, что выборы в Конгресс США состоятся уже осенью. И у правящей партии демократов очень плохие перспективы. Поэтому газета Нью-Йорк Таймс, которая считается близкой к Демпартии, не случайно поднимает эти вопросы.

И вывод, который делает издание такой: "заманчиво рассматривать ошеломляющие успехи Украины в борьбе с российской агрессией как признак того, что при достаточной американской и европейской помощи Украина близка к тому, чтобы отбросить Россию на позиции, которые она занимала до вторжения. Но это опасное предположение. Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже отреагировал на эту статью крайне резко.

Подоляк назвал логику авторов статье "очень странной". По словам советника главы ОП, "очень круто, когда ты сидишь где-нибудь в теплом кабинете, пьешь кофе и размышляешь о глобальных мировых проблемах".

"А не хочет ли этот человек, который пишет "давайте вы чем-нибудь уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, в которых убили или изнасиловали их близких? Не хочет поговорить с ними? NYT, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, поговоришь с ними", – заявил Подоляк.

По его словам, если "уступить" РФ какие-либо территории, россияне через несколько лет захотят забрать и другие.

Ранее Подоляк уже заявлял, что цель Украины освободить все захваченные территории, причем военным путем.

"Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для и коллаборантов, и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские" и чтобы уголовные элементы, называющие себя власти, - чтобы их не было физически", - заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В тоже время стоит обратить внимание на интересное заявление Алексея Арестовича - одного из самых близких сейчас людей к Зеленскому. Он заявил, что Москва склоняет Запад к Минску-3.

"Они пытаются прощупать Запад на предмет торга, "Минск-3". Некое соглашение, которое позволит зафиксировать их результат – Херсонская область, Донецкая область и т.д. Но сегодня наш президент сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что победа в войне будет стоить десятки тысяч жизней, и одновременно сказал, что мы готовы доводить до конца", - заявил Арестович.

Этот отсыл к речи Зеленского о том, что он готов идти до конца и победа будет стоить десятков тысяч жизней можно трактовать как четкую позицию - никаких уступок. Но можно и по другому - обществу показывают цену победы, чтоб подготовить к необходимости компромисса.

И еще два крайне примечательных заявления сделал Зеленский в своем сегодняшнем интервью украинским журналистам.

Во-первых, он заявил, что у конфликта должно быть дипломатическое решение, хотя и признал, что оно будет трудным.

"Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать", - сказал Зеленский в интервью.

Во-вторых, он сказал, что будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

Он заявил, что вернуть все территории Украины военным путем будет очень трудно и будет стоить огромного числа жизней украинцев.

Зеленский сказал, что после выхода на линию 24 февраля должен наступить второй этап - путем переговоров вернуть оставшуюся территорию.

То есть это уже готовность к определенным компромиссам. И снятие требование "наступать до границ 1991 года", которое в последнее время часто звучало из Киева.

То есть, заявления украинской власти развиваются примерно в такой логике: "мы готовы к наступлению и военной победе, однако она будет стоить очень дорого, войну нужно закончить дипломатией и, возможно, она закончится не на границах 1991 года".

К чему развивается ситуация?

Эксперты полагают, что Запад действительно пытается подтолкнуть стороны (а особенно Украину) к компромиссу.

"Прежде всего, это статья в New York Times, в которой по сути призывают украинское руководство в этой войне не гнаться за "иллюзорной победой", реалистично смотреть на масштаб потерь и разрушений в стране, и если переговоры с Москвой возобновятся, допускать принятие "болезненных территориальных решений, которых потребует любой компромисс". Во-вторых, это признание итальянского премьер-министра Марио Драги, что во время своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить Путину по вопросу Украины. Дескать, этот совет имел успех, правда, позвонил глава Пентагона Остин министру Шойгу. А потом еще созвонились главы генштабов США и России. И тут еще план урегулирования от опять-таки Италии. Как мне кажется, воюющие стороны хотят опять усадить за стол переговоров", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Политолог Руслан Бортник считает план итальянского МИДа своеобразным пробным камнем.

"С его помощью тестируются готовность Украины, России и других стран Запада рассматривать такой вариант урегулирования. Он в принципе учитывает ранее звучавшее предложение Киева о гарантиях безопасности и интенсификации вступления в ЕС, как и желание Москвы видеть Украину нейтральной и внеблоковой. Крым и Донбасс становятся отдельной темой переговоров, что может означать вынесение ее за рамки основного трека", - говорит эксперт.

Вадим Карасев говорит, что с помощью жесткой риторики власти, помимо всего прочего, укрепляют свои позиции.

"А вот для чего это нужно, вопрос не такой уж простой. На явные призывы Запада возвращаться к переговорам наши руководители дают резкие ответы. И одновременно они продлевают сразу на три месяца военное положение со всеми его атрибутами: фактической цензурой, запретами на массовые собрания и т.д. Уж не для того, чтобы вернуться в переговорный процесс и прийти к некоему, возможно, негласному результату, а спустя три месяца военного положения, скажем, 24 августа, назначить и провести сразу президентские, парламентские и местные выборы. И с обновленной легитимностью идти на подписание перемирия. Сейчас оппозиция не даст этого сделать. Но кто из нее останется после досрочных выборов и с каким результатом?" - задает риторический вопрос Карасев.

Крепкого мира от переговоров Киева и Москвы он не ждет в любом случае.

"Сомнительно, что Россия по доброй воле отдаст нынешние завоевания. И также сомнительно, что Украина согласится оставить РФ эти завоевания. Это будет перемирие, похожее на разделение Кореи по 38-й параллели. Война продолжится, но в других форматах: экономическом, социальном, пропагандистском. А вести себя с временно оккупированными территориями мы умеем с 2014 года. Модель отработана. Но сначала нужно усадить вместе воющие стороны, на что, как мы видим, и направлены сейчас серьезные усилия международных игроков", - полагает Карасев.

Многое конечно же будет зависеть от ситуации на фронте. Российские власти публично поставили задачу поставить под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. И потому, вероятно, будут готовы к переговорам только после того как эта задача будет либо выполнена, либо станет очевидной невозможность ее выполнения.

Тоже самое и по Украине. Украинские власти анонсируют контрнаступление. Уже заявлено о планах освобождения Херсона и Харьковской области. И в ближайшие месяцы будет понятно, будет ли этот план реализован.

Многое зависит и от внешних факторов. Сейчас Украина испытывает огромные потребности в донгах для финансирования дефицита бюджета. Зеленский заявил о 5 млрд долларов в месяц. И взять их кроме как от Запада неоткуда.

Страны "большой семерки" уже согласовали выделение почти 20 млрд долларов поддержки. Но этого хватит только на 4 месяца. От готовности Запада и дальше финансировать Украину во-многом и будет зависеть решения Киева о том, втягиваться ли в длительной войну в надежде на "истощение" России санкции и потерями на фронте или форсировать дипломатическое решение вопроса.

Знаковым моментом будет ситуация с украинскими военными с "Азовстали", которые попали в плен.

Если их все-таки отправят на обмен (несмотря на многочисленные заявления из России, что их менять ни в коем случае нельзя) это можно будет рассматривать как серьёзный дипломатический «пас» украинской власти от Москвы и признак того, что с мирными переговорами дело обстоит совсем не так безнадёжно, как считается.