Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передают российские СМИ.

Напомним, 17 мая Руденко заявлял, что переговоры РФ и Украины не идут, а Киев фактически вышел из этого процесса. Также Руденко заявлял, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что прекращение огня и переговоры о мире возможны только после тотального вывода войск РФ из Украины.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.