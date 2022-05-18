Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин после возвращения в Киев снова озвучила позицию Вашингтона о том, что США не будут вводить свои войска в Украину, а также заявила, что, по ее мнению, санкции, хоть и не остановили планы Владимира Путина, но сдерживают их.

Об этом Квин рассказала в интервью "24 каналу".

"Американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция", - заявила Квин.

Также она оценила вероятность применения Россией ядерного оружия.

"На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков того, что Россия готова к применению этого (ядерного - Ред). оружия. И надеемся, что так будет и дальше", - сказала Кристина Квин.

По ее словам, США продолжат поддерживать Украину, однако принимать участия в переговорах Киева и Москвы не будут.

"Мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах (с Россией - Ред.) принимать не будем", - сообщила она.

Квин также заявила, что США примут любое решение Украины завершению конфликта - на поле боя или за столом переговоров.

"Санкции не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют... Если они (санкции - Ред.) еще не остановили Путина по состоянию на сегодняшний день, то мы уверены, что они по крайней мере его сдерживают", - сказала она.

При этом Квин заявила, что сейчас речи о снятии санкций вообще не идет, и говорить об этом можно будет лишь после полного вывода российских войск из Украины.

Квин также рассказала, что сейчас в Украине она проводит встречи с украинскими чиновниками - повстречалась уже с "тремя десятками".

По мнению Кристины Квин, Киев стал более безопасным местом, но она считает, что угроза ракетных ударов остается.

"Я, как и остальные украинцы, поставила себе приложение, извещающее о воздушной тревоге, мы всегда соблюдаем все меры безопасности, и как только звучит сигнал воздушной тревоги, мы сразу же идем в убежище", - сказала дипломат.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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