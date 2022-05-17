В Киеве возобновило работу посольство Израиля. Фото
В украинской столице вновь начало работу посольство Израиля.
Об этом свидетельствует запись в официальном Твиттер-аккаунте дипломатического представительства.
Пресс-служба посольства опубликовала в Twitter фото, на котором посол Михаил Бродский поднимает израильский флаг у здания диппредставительства.
Как писала "Страна", незадолго до российского вторжения, 21 февраля, Израиль перевел деятельность посольства в Украине из Киева во Львов.
Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".
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