Посольство Греции возобновило работу в Киеве, сообщает греческое Министерство иностранных дел.

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после вторжения России в Украину, снова открывается в городе с необходимым персоналом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Манолис Андрулакис, еще несколько недель назад являвшийся генеральным консулом Греции в Мариуполе, занял должность временного поверенного в делах Греции.

"Посольство совместно с генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также этническим грекам в Украине. Отмечаем, что совет греческим гражданам, который содержится в сообщениях МИД от 14 и 22 февраля (покинуть Украину гражданам Греции – Ред.), остается в силе", - сообщает МИД.

Напомним, американская дипломатическая миссия в Украине вновь открылась в воскресенье, 8 мая, спустя два с половиной месяца после отъезда дипломатов незадолго до начала российского вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.