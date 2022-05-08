Американская дипломатическая миссия в Украине вновь открылась в воскресенье, 8 мая, спустя два с половиной месяца после отъезда дипломатов незадолго до начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

"Только что прибыла временный поверенный в делах Кристина Квин с другими дипломатами", - рассказал он.

Очевидно, что посольство будет работать в очень ограниченном режиме. Вскоре после их прибытия в украинской столице прозвучали сирены воздушной тревоги. Для ясности: это поездка в честь празднования Дня Победы в Европе. Ждем дополнительной информации, но это не официальное открытие посольства", - уточнил Миллер.

Напомним, что посольство США в Киеве может заработать в течение ближайших недель, а посольство Канады уже открылось. Приехавший в Украину премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.

Ранее мы писали, что посольство США с новой главой планируют вернуться в Киев к концу мая. По словам посла Бриджит Бринк, сотрудники посольства планируют некоторое время ездить из Польши в Украину. Потом останутся во Львове, а уже к концу месяца вернутся в Киев.