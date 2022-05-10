Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Украину заявила о том, что посольство Германии в Киеве уже во вторник возобновляет работу. Кроме того, глава немецкой дипломатии анонсировала передачу современных танков и гаубиц украинским солдатам.

Об этом сообщает агентство DPA.

"Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии (сотрудников - Ред.)", - сказала Бербок.

Она также добавила, что дипмиссия пока будет действовать в ограниченном режиме.

Кроме того, по словам Бербок, в ближайшие дни начнется обучение украинских солдат обращению с танковыми гаубицами PzH 2000, которые ФРГ и Нидерланды хотят поставить Киеву.

В частности, она сказала, что Германия поставит Украине зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" после того, как договорится с другими странами о поставках снарядов к ним.

"Мы уже поставили 16 млн снарядов, тысячи патронов, "Стингеры" и "Стрелу". Но также и другие средства, медицинские препараты. Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, относительно "Гепардов". Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов... Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для "Гепардов". Следующим шагом будут поставки танков и гаубиц", - сказала Бербок.

"Мы и впредь продолжим поддерживать европейскую, свободную Украину - в гуманитарных, финансовых, экономических, технологических, политических и энергетических вопросах", - сказала Бербок.

Между тем, сегодня, 10 мая, посольство Греции возобновило работу в Киеве, об этом сообщило греческое Министерство иностранных дел.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.