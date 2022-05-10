Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром во вторник, 10 мая, прибыла в Украину с рабочим визитом.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Анналена Бербок по приезду встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Вместе они посетили Бучу, где произошли массовые убийства мирных жителей.

В свою очередь, газета Deutsche Welle публикует фото, на которых Бербок разговаривает с местными жителями, ставит свечку в храме.

Напомним, 2 мая Бербок заявила, что поедет в Киев, но дату не озвучила.

Также сообщалось, что ранее Зеленский отказал президенту ФРГ Штайнмайеру в визите в Киев из-за его связей с Россией. Такое решение замглавы ОПУ пояснил тем, что Киев недоволен позицией Берлина по антироссийским санкциям.

В свою очередь, Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев вместо президента.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.