Германия готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из России - на случай, если РФ приостановит их в одностороннем порядке.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, план предполагает кредиты и гарантии для поддержки энергокомпаний и контроль над критически важными фирмами.

Правительство ФРГ, согласно плану, также может приобретать доли в компаниях.

Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране.

Напомним, Германия поддерживает планы ЕС о введении запрета на импорт российской нефти.

Также мы писали о том, что Германия и Италия остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 9 мая.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.