В главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок бросили яйцом на предвыборном митинге в немецком городе Вуппертале.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Протестующие обвинили "Зеленых" в разжигании войны и попытке втянуть Германию в конфликт в Украине.

Затем протестующий швырнул сырым яйцом в Бербок, но промахнулся.

Та ответила, что больше полагается на силу слов, "чем на бросание яиц".

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что считает сильной стороной немецкого общества отсутствие ликования по поводу поставок танков Украине, "потому что ясно одно - это оружие убивает". Она заявила, что поставка оружия Киеву - вынужденная мера для прекращения войны.

Согласно опросам менее половины жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.