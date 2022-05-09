Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить переговоры России и Украины. Он считает, что это необходимо для быстрого достижения мирного урегулирования и сделать их более конкретными.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине по итогам встречи в столице Германии 9 мая.

"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы на них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас, после многих тысяч погибших людей, в Украине были новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - заявил в своей речи Олаф Шольц.

Ранее мы писали, что сейчас переговоры между странами "застопорились". Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией: это возвращение российских войск на позиции до 24 февраля.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам МИД РФ, переговоры Киева и Москвы находятся в состоянии стагнации.