Глава КНР Си Цзиньпин созвонился по видео с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили Украину.

Об этом пишет Reuters.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать обострения и расширения конфликта в Украине, что может привести к неуправляемой ситуации", - сказал Си Цзиньпин Шольцу.

Глава КНР также пригласил Германию поддержать принцип "неделимой безопасности" - концепцию, которую Россия использует для оправдания своего вторжения в Украину, пишет агентство.

Напомним, Си Цзиньпин после разговора с Байденом заявил, что война в Украине не выгодна ни одному человеку в мире.

Ранее мы писали, что Китай не оказал России прямой военной и экономической поддержки, но раскритиковал западные санкции.

Также сообщалось, что в МИД Китая призвали страны к сдержанности вокруг ситуации в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.