Шольц заявил, что нельзя принимать мир на условиях России, и выразил уверенность, что "Украина выстоит"
После встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.
"Не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем", - сказал он.
По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия в Украине. При этом канцлер заявил, что "Украина выстоит".
"Мы не знаем, сколько ещё продлятся боевые действия на Украине. Однако мы считаем, что Украина выстоит", - сказал Шольц.
Мы сообщали, что такая риторика из уст мировых лидеров звучит неоднократно. Недавно британский премьер-министр Борис Джонсон провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и призвал его не вести переговоры на условиях России и не идти ей на уступки.
Между тем не все в Германии согласны с мнением канцлера. "Страна" рассказывала, что в конце апреля группа из 28 известных представителей немецкой интеллигенции опубликовала открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу не поставлять в Украину тяжелое вооружение, поскольку это, с их точки зрения, увеличивает опасность ядерного удара и третьей мировой войны. Авторы письма также призвали к капитуляции Украины.