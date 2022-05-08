После встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.

"Не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем", - сказал он.

По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия в Украине. При этом канцлер заявил, что "Украина выстоит".

"Мы не знаем, сколько ещё продлятся боевые действия на Украине. Однако мы считаем, что Украина выстоит", - сказал Шольц.

Мы сообщали, что такая риторика из уст мировых лидеров звучит неоднократно. Недавно британский премьер-министр Борис Джонсон провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и призвал его не вести переговоры на условиях России и не идти ей на уступки.

Между тем не все в Германии согласны с мнением канцлера. "Страна" рассказывала, что в конце апреля группа из 28 известных представителей немецкой интеллигенции опубликовала открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу не поставлять в Украину тяжелое вооружение, поскольку это, с их точки зрения, увеличивает опасность ядерного удара и третьей мировой войны. Авторы письма также призвали к капитуляции Украины.