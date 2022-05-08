Нетрадиционная тактика помогла украинским силам не допустить нанесения армией РФ молниеносного удара по Киеву на начальном этапе наступления.

Об этом пишет сайт британской телекомпкании Sky News.

Первая битва за столицу Украины, начавшаяся 24 февраля, стала ожесточенной пятинедельной борьбой, "в которой украинские войска, пограничники и добровольцы столкнулись с одной из самых могущественных армий мира", как сказано в заметке. Западные эксперты предсказывали, что Киев падет в течение нескольких дней.

Однако, как пишет редактор отдела безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс, все сложилось иначе благодаря потоку западного оружия и четкому плану украинской обороны - от ночных засад на квадроциклах и атак с использованием дронов до умышленного саботажа на автомобильных и железнодорожных мостах.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".