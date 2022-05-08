В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 8 мая. В ней говорится, что противник не прекращает наступления в Восточной операционной зоне и скапливает резервы в приграничной Белгородской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий украинской авиации, в том числе БПЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений по воздуху в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До 27 мая этого года на территории Минского района проводится учебное собрание подразделений территориальной обороны с привлечением находящихся в запасе военнообязанных. Сохраняется вероятность нанесения подразделениями вооруженных сил Российской Федерации ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Сиверском направлении противник активных действий не производил. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают удерживаться усиленные наряды пограничной службы, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем не исключается огневое поражение подразделений украинских войск и объектов инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово, однако безуспешно.

На Северодонецком направлении враг пытается овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха нет.

На Попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут. Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха нет, продолжаются бои.

На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха нет.

На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха, Ясная Поляна.

На Южнобугском направлении противник силами 15 батальонных тактических групп пытается удержать занятые позиции. Активных боевых действий не производит. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений украинских войск. Проводил восполнение потерь. Применил армейскую авиацию в районе населённого пункта Карьерное. Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так, отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий подразделениями "Росгвардии" в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон. Сохраняется вероятность проведения штурмовых действий в отдельных направлениях с целью улучшения тактического положения и сковывания украинских войск. Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений неприятеля жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины в районе Гуляйполе.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полностью наступление России на Донбассе еще не развернулось. Пока страна-агрессор использует ограниченное число наличных войск.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".