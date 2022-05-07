Китайские технологические компании, в частности, Lenovo и Xiaomi приняли решение покинуть российский рынок из-за американских санкций. Официальных заявлений пока не было.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, ряд китайский компаний сокращают поставки в Россию, в том числе и Lenovo Group Ltd. и Xiaomi Corp, производящая смартфоны. При этом у компаний на рынке РФ очень уверенные позиции, особенно после санкций Запада.

По данным газеты, на компании оказывают давление поставщики оборудования из США. Они требуют, чтобы микросхемы, которые они производят, не использовались в российских товарах.

Издание пишет, что китайские компании избегают публичных заявлений, потому что официальный Пекин выступает против западных санкций.

По данным WSJ, экспорт китайской технологической продукции в марте резко упал на 40%, смартфонов - почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций - на 98%. Это произошло вслед за введением масштабных санкций против России со стороны США. Вашингтон также пригрозил наказать китайские компании за нарушение правил.

Отметим, что в китайских СМИ называют США главным виновником "российско-украинского кризиса".

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