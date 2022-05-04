Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, если война в Украине затянется.

Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Куинси на мероприятии The Wall Street Journal.

В первые дни войны компания заявила, что не собирается уходить с российского рынка, что вызвало призывы к бойкоту в Украине.

Квинси сомневается, что их выход способен оказать давление на власти РФ.

"Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет", — говорит руководитель компании.

5 марта Coca-Cola заявила, что уходит с российского рынка, но до сих пор этого не сделала. Позднее дистрибутор продукции Coca-Cola компания "Coca-Cola HBC Россия" сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть.

Ранее Bloomberg сообщал, что обещанный дефолт в России может не наступить.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.