Французский концерн Renault продает две трети российского "АвтоВАЗ" и покидает Волжский завод
Французский автомобильный концерн Renault продаёт "АвтоВАЗ". Доля французов составляет 67%.
Об этом пишет российское издание "Gazeta.Ru".
По информации издания, уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Обратно на Волжский завод они уже не вернутся.
Собственником российского автоконцерна может стать российская госкорпорация "Ростех" или структуры Минпромторга.
Напомним, BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за войны в Украине.
Ранее мы писали, что еще в 2020 году бренд Lada российского автомобильного производителя "АвтоВАЗ" ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам.
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Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.
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