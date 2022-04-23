Французский автомобильный концерн Renault продаёт "АвтоВАЗ". Доля французов составляет 67%.

Об этом пишет российское издание "Gazeta.Ru".

По информации издания, уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Обратно на Волжский завод они уже не вернутся.

Собственником российского автоконцерна может стать российская госкорпорация "Ростех" или структуры Минпромторга.

Напомним, BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за войны в Украине.

Ранее мы писали, что еще в 2020 году бренд Lada российского автомобильного производителя "АвтоВАЗ" ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам.

Также "Страна" рассказывала, почему в Украине во время войны перестала работать автосигнализация.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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