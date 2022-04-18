В Украине — "взбесились" автосигнализации. Водители массово жалуются на сбой в работе систем целого списка дорогих и раскрученных марок сигнализаций, в частности, Pandora, Pandect, Prizrak, Starline российского производства.

В последние годы они были весьма популярны среди украинских автовладельцев, и люди выкладывали за них по 600—1000 долларов. Фишка этих сигнализаций в том, что слежение за машиной ведется через спутник, поддерживается постоянная связь с водителем — на мобильное приложение приходят отчеты о местонахождении автомобиля, уровне топлива в баке, скоростном режиме и т.д.

Также автовладелец может в любой момент "позвонить своей машине" и узнать о текущем состоянии авто, даже включить прослушку в салоне, так как сигнализация предусматривает установку сим-карты. Плюс — некоторые модели комплектуются дополнительной меткой, без которой авто может проехать всего несколько метров, а затем глохнет (это дополнительная перестраховка на случай угона).

Собственно, за все эти опции водители и выкладывали немалые деньги. Но из-за войны модные охранные системы дали сбой.

"Только недавно поставил Pandora, полгода еще не прошло, заплатил больше 20 тысяч гривен. Сейчас не знаю, что делать, возможно, придется демонтировать и ставить новую — другого производителя",— говорит нам киевлянин Алексей.

Разбирались, в чем проблема с автосигнализациями, и что делать водителям.

"С авто пропала связь"

На профильных автомобильных форумах — только и разговоров, что о "глюках" сигнализаций.

"У меня стоит Pandora. Пропала связь с авто, не присылает отчеты по факту срабатывания сигнализации, невозможно зайти в приложение, просто "умерло" все. Как простая "сигналка" работает — можно открыть/закрыть авто, включается звуковое оповещение при ударе. Но такие опции я мог получить и на китайской сигнализации, непонятно, зачем заплатил почти тысячу долларов. Плюс — нет ясности по дальнейшей работе. Не окажется ли так, что в один момент сигнализация не заблокирует авто",— задается вопросом житель столицы Андрей.

"Я вообще отключил режим gsm (заблокировав таким образом возможность использовать сим-карту), удалил приложение с телефона и заблокировал сим-карту. Сигнализацию подключил через блютуз, все работает, но без двухсторонней связи",— делится лайфхаками автовладелец Михаил в Фейсбук-группе "Автомобильный Киев".

Анатолий Ширяев советует демонтировать сигнализации российского производства — пользоваться ими в Украине, дескать, нормально уже не получится, да и опасно.

"Пользоваться сигнализацией, которой можно управлять из России может быть проблемой", — отмечает он

Как поясняет телекоммуникационщик Александр Марцинюк, сервера, на которые передаются телеметрические данные от сигнализаций российского производства, находятся в России, и были заблокированы нашими мобильными операторами.

Он предлагает перенастроить сигнализацию на использование другого сервера, это возможно для более новых серий сигнализаций, поддерживающих протокол EGTS.

Некоторые умельцы уже берутся за перенастройку сигнализаций. Просят за услугу порядка 3 тысяч гривен, обещают, что все будет работать "как раньше".

Но некоторые мастера советуют не "открывать ящик Пандоры". Дескать, лучше поменять сигнализацию на аналоги украинского или европейского производства. Что, понятно, автовладельцев совсем не радует, учитывая, что придется изрядно потратиться.

"Продолжает охранять"

Пресс-секретарь компании Vodafone Украина Виктория Павловская пояснила нам, что заблокированы ресурсы, на которые идут запросы.

"Это не является услугой мобильного оператора",— говорит она.

В службе технической поддержки украинского продавца сигнализаций Pandora сообщили, что проблема действительно в российских серверах, которые заблокированы в нашей стране.

"В итоге нет возможности управлять системой и получать обратную связь через приложение. Это касается всех охранных систем российского производства: Pandora, Pandect, Prizrak, Starline и др. Система продолжает охранять ваш автомобиль, но не имеет связи с сервером, а тот, соответственно, с приложением",— отметили в службе техподдержки.

В техподдержке систем Prizrak сказали, что метки сигнализаций все равно продолжают работать.

"Даже если сим-карта деактивирована по тем или иным причинам, сигнализация продолжает работать в качестве имобилайзера", — пояснили в службе.

То есть, по словам мастеров, дополнительный неприятных сюрпризов от сигнализаций, к примеру, блокирования запуска авто/центрального замка и прочего можно не опасаться. В то же время система безопасности машины автоматически становится куда менее надежной, чем раньше.

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