Ведомство по регистрации автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн – Вестфалия) решило прекратить выдачу автономеров, содержащих букву Z, которая стала символом поддержки вторжения России в Украину.

Об этом сообщает местное издание Westfalen-Blatt.

По данным издания, решение коснется автомобильных номеров, которые содержат отдельную букву Z: речь идет об обозначении "HF-Z" (HF - автомобильный код Херфорда). Номера, содержащие комбинации с буквой Z, по-прежнему будут выдаваться.

Издание уточнило, что в Германии запрещены номерные знаки, содержащие комбинации букв, которые ассоциируются с немецким нацизмом (такие как "SS" - Schutzstaffel - "отряды охраны", военизированные формирования нацистов - и "KZ" - Konzentrationslager - концлагерь).

Ранее мы писали, что в Германии будет считаться противозаконной демонстрация буквы "Z" как знак поддержки военных России.

Также "Страна" сообщала, что в Германии запретили советские флаги и георгиевские ленты на пророссийских акциях.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.