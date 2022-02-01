Volkswagen заявил о первом в мире переходе завода с производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

Переход на электромобили совершил автомобильный завод Volkswagen в Цвиккау.

Обычно электромобили запускались на построенных с нуля заводах, заточенных именно под это. Такое "перепрофилирование" целого предприятия происходит впервые.

Перепрофилирование началось в 2018 году и обошлось Volkswagen в 1,2 млрд евро.

Завод в Цвиккау существует с 1957 года, он производил легендарные седаны Трабант.

После перепрофилирования он сможет производит около 300 тысяч автомобилей в год.

Ранее "Страна" сообщала, Volkswagen сократит 5 тысяч сотрудников ради снижения расходов. В компании решили предложить сотрудникам 1964 года рождения перейти на частичную занятость, а после этого уйти на пенсию раньше наступления пенсионного возраста (в Германии он составляет 65 лет для женщин и мужчин).

Также мы писали, как Volkswagen ошибочно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна. Новое название - Voltswagen of America.