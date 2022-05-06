Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада воспринимают Украину в роли пушечного мяса. А их основной целью является ослабление России и сохранение своей гегемонии в мире.

Об этом он упомянул в своей речи на конференции "В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран", которая проходит в Пекине.

Замминистра подчеркнул, что Китай не имеет корыстных интересов в сложившейся вокруг Украины ситуации и продолжает работать над налаживанием мирного диалога. Он уверен, что многие мировые державы даже не предпринимают попыток остановить кризис и только подливают масла в огонь.

"Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца", - заявил Лэ Юйчэн.

Также он затронул тему расширения НАТО на восток.

"Использование конфликта между Россией и Украиной для доказательства "необходимости расширения НАТО на восток" представляет собой типичную перемену местами причины и следствия, когда причину болезни хотят выдать за рецепт врача", - заявил Лэ Юйчэн.

Он добавил, что "если в таких условиях полагаться на расширение НАТО на восток для урегулирования кризисных ситуаций, то это будут очередные ошибки, которые выльются в еще большую катастрофу”.

Ранее "Страна" писала, что представитель Китая в ООН раскритиковал поставки иностранного оружия Украине.

Также мы рассказывали, что в китайских СМИ называют США главным виновником "российско-украинского кризиса".