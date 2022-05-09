Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня встретился с Эммануэлем Макроном в Берлине во время первой зарубежной поездки президента Франции после его переизбрания на второй срок, сообщает Guardian.

Выступая на пресс-конференции, Шольц сказал журналистам, что "мы стоим бок о бок с Украиной как часть европейской семьи".

Вторжение России в Украину стало "поворотным моментом в истории", который потребовал от европейских стран совместной работы, сказал канцлер, добавив:

"Мы поддерживаем Украину морально, финансово и военно - оружием. Не может быть, чтобы границы в Европе передвигали с помощью насилия. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы война не распространилась на другие страны, и укрепляем нашу обороноспособность".

Макрон сказал, что две страны будут работать вместе, чтобы "создать более сильную Европу, которая готова решать большие вопросы", и что европейские страны продолжат поддерживать Украину, усиливая санкции против Москвы.

"Война, которую Россия развязала в Украине, оказала глубокое влияние на всех нас, на наших граждан, на Европу, и привела к совместным действиям, чтобы попытаться добиться какого-то прекращения боевых действий и защитить Украину", - добавил он.

Ранее сегодня Макрон обратился к Европейскому парламенту в Страсбурге, где предложил сформировать новый тип "политического европейского сообщества", которое позволило бы демократическим государствам за пределами ЕС присоединиться к "основным европейским ценностям".

На пресс-конференции в Берлине Шольц приветствовал предложение Макрона о создании более широкого европейского клуба стран за пределами ЕС, в который могли бы войти Украина или Великобритания.

"Хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение", – сказал Шольц. Он добавил, что "очень доволен предложением, которое мы обсуждаем вместе".

Ранее Шольц заявил, что нельзя принимать мир на условиях России, и выразил уверенность, что "Украина выстоит". Также он сказал, что Россия не оставила Германии выбора кроме как поставлять Украине оружие.