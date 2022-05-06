Переговоры Украины и РФ находятся в состоянии стагнации. Об этом на брифинге 5 мая заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - прокомментировал он ход переговоров с Украиной.

Последние очные переговоры делегаций Украины и России прошли в Стамбуле в конце марта. После этого переговорный процесс продолжился в рабочих группах онлайн. В Кремле утверждают, что украинская сторона меняет свои требования и пересматривает ранее достигнутые договоренности. Также в Москве фиксируют желание Киева выйти из переговоров. Так, например, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует мирные переговоры с Москвой.

Стоит отметить, что в успех переговорного процесса давно не верят и в Украине. Еще в конце апреля президент Украины Зеленский заявил об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией. Украинский посол в Лондоне также отмечал, что "время переговоров прошло" и выражал намерение вернуть территории военным путем. Тем не менее, в Киеве заявляют, что выходить из переговорного процесса Украина не намерена.

В Госдепе США видели мало признаков того, что переговоры Украины и РФ окажутся плодотворными. А президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.