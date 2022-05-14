Почти четыре десятка иностранных дипломатических миссий возобновили свою работу в Киеве. Преимущественно это посольства стран Европы и Азии, а также представительство ООН и ЕС. Об этом сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.

В сообщении говорится, что по состоянию на субботу, 14 мая, открылись уже 38 представительств.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", - подчеркнули в МИД.

Среди посольств, которые начали работу, много стран Евросоюза - Латвия, Испания, Венгрия, Австрия, Чехия, Литва, Польша. Также страны Европы, не входящие в союз - Молдова, Великобритания.

Несколько стран Кавказа - Грузия, Азербайджан, Армения. Страны Ближнего востока - Туркменистан, Иран, Киргизстан, Казахстан.

Скриншот: Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Ранее мы писали, что американская дипломатическая миссия в Украине вновь открылась в воскресенье, 8 мая, спустя два с половиной месяца после отъезда дипломатов незадолго до начала российского вторжения в Украину. Пока что посольство будет работать в ограниченном режиме.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве возобновило работу посольство Греции.