Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев. На днях возобновило свою роботу и само посольство в столице.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Дорога была длинной, но это того стоит. Так хорошо вернуться в Киев", - написала дипломат и опубликовала фото поднятого британского флага.

Подтвердив, таким образом, что в Киеве снова заработало британское посольство.

Вообще в украинскую столицу постепенно возвращаются посольства зарубежных стран. Сегодня стало известно о возобновлении работы в Киеве посольств Азербайджана и Нидерландов.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.