Посол США в России Джон Салливан 11 мая прибыл в МИД РФ. Однако покинул здание, пробыв в нем менее 20 минут.

Покидая ведомственное здание после короткого визита, Салливан не дал комментариев по поводу своего приезда.

Известно также, что посол Польши был вызван в МИД после нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

Как писала "Страна", комитет Сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России в 2019 году. До этого назначения Салливан занимал пост заместителя госсекретаря Майка Помпео, работал в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли.

В конце марта 2022 года Министерство иностранных дел России вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов в РФ из-за высказываний президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Речь шла о высказывании Байдена, в котором он сначала назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", а позже "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

"Подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", - заявили в МИД РФ.