Министерство иностранных дел России вручил ноту протеста послу Соединенных Штатов в РФ Джону Салливану из-за высказываний президента США Джо Байдена о Владимире Путине

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"21 марта вызванному послу США Дж. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж. Байдена в адрес Президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сначала назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", а позже "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

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