Во вторник, 17 мая, идет уже 83-й день со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Вчера власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. ВСУ контратакуют под Изюмом.

В Донецкой области продолжаются бои вокруг Лимана. Из района Попасной россияне активно обстреливают Бахмут. В Мариуполе продолжают штурмовать "Азовсталь".

В Луганской области сильно обстреливают Северодонецк и населенные пункты возле.

В Одесской области вчера обстреляли побережье в Белгород-Днестровском районе.

Российские силы строят систему траншей и бетонные укрепления в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

О том, как прошел вчерашний день, 16 мая, читайте в нашем итоговом материале.

В этом онлайне главные новости, сводка Генштаба, фото и видео из разных регионов Украины за 17 мая. Материал обновляется.

17 мая

10:33 Евросоюз готовится к полному прекращению поставок российского газа

Об этом говорится в проекте документа Еврокомиссии, который должен быть принят 18 мая, сообщает Euraktiv



Страны-члены ЕС призывают активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ.

10:32 В Турции ожидают визита Путина в ближайшие дни, пишут местные СМИ.

10:28 На Западе продолжается дискуссия, что делать с замороженными российскими активами.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявила, что ФРГ открыта для рассмотрении идеи ареста замороженных в ЕС российских государственных активов, чтобы использовать их для финансирования восстановления Украины.

По словам Линдера, такие предложения уже обсуждаются в ЕС и G7.

"Я политически открыт для идеи ареста зарубежных активов российского Центробанка. В случае с частными активами мы должны посмотреть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство закона, даже если имеем дело с российскими олигархами", - говорит министр финансов.

В тоже время газета Financial Times пишет, что конфискация российских активов за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии.

Как пишет издание, решение заморозить российские активы уже вызвало обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. В этой связи их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за последние десятилетия", - сказал приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

10:21 На выезде из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию застряли тысячи машин.



Об этом сообщают херсонцы, которые уже четыре дня стоят в многокилометровой колонне под Бериславом в направлении Кривого Рога.

Люди хотят выехать на подконтрольную территорию Украины, но их не пропускают на российских блокпостах, сообщил он.

Местные выезжают с неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск.



Ни одного официального "зеленого коридора" из Херсона не объявляли.

10:03 Мэр Львова Андрей Садовой назвал ночную ракетную атаку на Яворовский район одной из самых масштабных по численности ракет.

"В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом", - написал Садовой.

По его словам, ни одна ракета не приземлилась, все были сбиты. Было две волны ракетной атаки.

При этом командование Воздушных сил заявляло, что сбито три ракеты.

10:01 В марте импорт Германии из России вырос на 77% по сравнению с показателем прошлого года. Соответственно, выросла и выручка РФ на фоне введения санкций.

Причина - рост цен на сырье, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Импорт газа и нефти в денежном выражении вырос на 56,5%, до €2,4 млрд, объем поставок при этом сократился на 27,8%.

Стоимость поставок металлов увеличилась на 117,3% при сокращении их объема на 19,2%.

Импорт кокса и нефтепродуктов увеличился и в денежном, и в физическом выражении — на 203,5% и на 26% соответственно.

Экспорт в Россию в марте сократился до €1 млрд - на 58,7%.

10:00 Позиционная война Украины и России может затянуться на 2-3 года, сообщил в комментарии «Стране» советник главы МВД Виктор Андрусив.

По его словам, так как россияне начинают возводить бетонные укрепления в оккупированной ими Херсонской области, они переходят к обороне и начинают готовиться к контрнаступлению со стороны ВСУ.

Длительность войны будет зависеть в том числе от того, насколько успешными окажутся контратаки украинских войск.

«Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить. Если мы увидим, что при нашем контрнаступлении они проваливают целые линии обороны, конечно, контрнаступление будет успешно. И если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро», - анализирует Андрусив.

Если, что является по мнению Андрусив более реалистичным, украинские войска какие-то территории смогут освободить, а какие-то отстоят россияне, то к сентябрю война станет позиционной. И уже эта фаза войны может растянуться на несколько лет.

«То есть, определится линия столкновения и позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока Россия не ощутит очень серьезный удар от санкций - а раньше чем через два года она его не почувствует», - считает эксперт.

Он склоняется к тому, что горячая фаза войны с большим количеством артобстрелов, ракетных ударов и погибших закончится до сентября 2022 года. А позиционная война затянется минимум на два года. И ее исход будет зависеть и от санкционного давления на Россию, и от внутриполитической ситуации в РФ.

09:55 Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что вчерашние ракеты попали по железнодорожному объекту в Яворовском районе.

Он подтвердил, что три ракеты были перехвачены силами ПВО. Раненых и погибших нет.

09:45 Видео ночных обстрелов Горского в Луганской области.

09:35 ПВО сбила над Львовской областью три крылатые ракеты, которые прилетели со стороны Черного моря.

Об этом заявляет командование Воздушных сил ВСУ.

При этом были попадания в объекты инфраструктуры Львовской области.

09:28 По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар.

Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Также выбило стекла в храме.

Пострадало пять человек. В одном из домов после обвала заблокированы люди, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

09:20 Последствия обстрела российской Алексеевки на границе с Сумской областью.

09:18 Потери российских войск по версии Минобороны Украины.

08:57 В Крыму на этот сезон могут не открыться около 30% гостиниц, пишет "Коммерсант".

Причины - низкий спрос россиян, который обусловлен сравнительно высокими ценами, а также закрытием аэропорта в Симферополе из-за войны в Украине.

Также не хватает железнодорожных билетов на полуостров.

Еще одно опасение российских туристов - близость к боевым действиям, которые ведутся в Украине.

08:53 Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Россия не распадется, и воевать с ней придется еще 3-5 месяцев.

"Есть мнение, что мы победили, что Россия завтра начнет распадаться. Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, я думаю, нужно 3, 4, 5 месяцев и много оружия. Желание убивать русских есть у наших солдат", - рассказал Геращенко журналисту Дмитрию Гордону.

При этом он призвал не питать надежд на распад РФ, на который "могут уйти годы".

08:44 Новая сводка британской разведки по Украине.

Прогнозируется, что Россия будет и дальше делать ставку на массированное применение артиллерии в этой войне. Что станет основой наступления на Донбассе.

Как пример британцы приводят Черниговскую область, где во время российского наступления пострадали 3500 зданий, в основном жилых.

"Масштаб ущерба указывает на готовность России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом дискриминации или пропорциональности", - сообщает разведка.

Также она считает это признаком нежелания рисковать своей авиацией для нанесения более точных ударов. Иными словами, украинцы начали более активно сбивать российские самолеты.

08:40 Утром 17 мая войска РФ нанесли ракетные удары по Черниговской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Чаус.

"Рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно, есть погибшие и много раненых", - сказал губернатор.

Подробности Чаус обещает сообщить позже.

08:32 Российский Уралвагонзавод заявил об отправке в армию новой партии новейших танков Т-90М "Прорыв".

Сообщение прозвучало на фоне слухов об остановке завода после санкций из-за нехватки зарубежных комплектующих.

Танки Т-90М уже воюют в Украине, один из них недавно был уничтожен.

08:30 Байден возвращается к политике Обамы по смягчению санкций против Кубы, пишет Reuters.

США вчера ослабили некоторые ограничения, введенные Трампом против "Острова Свободы". В частности, на семейные денежные переводы, поездки на Кубу и ускоренное оформление виз.

По переводам Госдеп снимает ограничение в тысячу долларов раз в квартал, которое действовало ранее. И позволят пересылать деньги не членам семьи. То есть, по сути деньги можно будет переводить кому угодно.

При этом сотрудничать с государственными организациями Кубы по-прежнему запрещено. Режим либерализируют лишь в отношении частных лиц.

"Мы собираемся обеспечить более свободный поток денежных переводов кубинскому народу, не обогащая при этом тех, кто совершает нарушения прав человека", — заявил представитель Белого дома.

08:16 Россия примерно за неделю нарастила численность своей группировки в Украине. Это следует из вчерашних заявлений Пентагона.

Представитель ведомства заявил на брифинге, что РФ сосредоточила на фронте 106 батальонных тактических групп. Около половины из них на юге.

9 мая Пентагон сообщал о наличии 97 БТГ в Украине.

08:11 Замглавы Офиса президента Игорь Жовква рассказал о реакции Путина на предложение встретиться с Зеленским.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", - сообщил Жовква во время телемарафона.

Чиновник уточнил, что Россия, судя по всему, надеется на "победу на фронте".

О том, какие могут быть планы у Москвы в ходе "спецоперации", "Страна" рассказывала здесь.

08:10 В Курской области РФ обстреляли приграничное с Украиной село Алексеевка.

Повреждения получили три частных дома, автомобиль и здание школы, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Пострадавших нет. Старовойт говорит, что российские пограничники открыли после этого огонь в сторону Украины.

Алексеевка граничит с Сумской областью Украины.

08:09 Карты боевых действий в районе Харькова, Изюма, Лимана и Северодонецка.

Видно, что украинские силы прорываются к границе с РФ в районе Рубежного (Харьковской области).

В Луганской области они вышли к границе с Донецкой в районе Попасной (что подтверждал и Генштаб ВСУ сегодня утром).

08:08 Илон Маск торгуется за снижение стоимости "Твиттера". Ранее он согласился купить соцсеть за 44 миллиарда, а теперь сбивает цену, сообщает Bloomberg.

Выступая на технической конференции в Майами, Маск заявил, что количество фальшивых аккаунтов или ботов составляет при беглом рассмотрении более 20%, а если копнуть глубже - то не исключено, что их вообще 90%.

Маск удивился, почему пользователям при регистрации не дают пройти авторизацию по телефону. Это бы отсекло львиную долю ботов.

В Твиттере же говорят, что таких аккаунтов у них не более 5%.

08:07 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. Основные усилия противника сейчас - на Донецком направлении.

2. Россияне пытаются захватить поселок Дробышево к северу от Лимана. Он находится прямо на трассе, которая ведет в город и является ближайшим к Лиману населенным пунктом (9 километров).

3. Противник уже находится в районе Сиротино - поселка, который входит в состав Северодонецка на юге. Там был бой, но, по данным Генштаба, противник понес потери и отошел.

Ранее сообщалось, что бои к югу от Северодонецка ведутся за Вороново и Боровское, которые дальше, чем Сиротино.

4. Россияне атаковали луганское село Выскрива, находящееся прямо у границы с Донецкой областью к западу от Попасной. То есть идет наступление в сторону Бахмута.

5. В районе Донецка противник наступал на село Каменка к северу от Авдеевки, а также на Угледар. В обоих случаях безуспешно, уточняют в Генштабе.

08:06 США провели успешные испытания своей сверхзвуковой ракеты AGM-183A. Ее запустили с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Снаряд в пять раз превысил скорость звука, сообщают Воздушные силы.

Всего таким образом испытали уже три ракеты, которые производятся компанией Lockheed Martin. Предыдущие пуски были неудачными, пишет издание Defence One.

Журналисты сообщили, что американцы разрабатывают несколько типов сверхзвуковых ракет, чтобы догнать Россию и Китай. Они напоминают, что Москва уже применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Украине.

О том, что американцы тестируют свои аналогичные вооружения, стало известно еще 5 апреля.

08:05 Со стороны ООН идут все более тревожные сигналы по угрозам продовольственной безопасности всего мира из-за войны в Украине.

Вчера генсек Антониу Гуттериш призвал снять с России часть санкций в обмен на пропуск зерновозов из Украины, запертых в одесском порту.

Сегодня детский фонд ЮНИСЕФ заявил, что в мире под угрозой оказались 600 тысяч детей, страдающих от истощения.

Такие дети должны получать специальные питательные смеси в регионах, где они хронически недоедают.

Но теперь стоимость этих смесей вырастет в течение полугода как минимум на 16% - из-за общего роста цен на продовольствие, вызванного в том числе войной в Украине, а также другими факторами, например, засухой, а ранее - ковидом.

То есть этот процесс начался еще до войны в Украине, но она его сильно подстегнула.

08:00 Закон о 40-миллиардной военной помощи Украине начали принимать в Сенате.

Сегодня там состоялось так называемое процедурное голосование - 81 сенатор поддержал принятие закона без обсуждений, против выступили 11 сенаторов.

Теперь, если не поступит поправок, проголосовать за выделение денег на оружие для Украины смогут уже завтра, 18 мая.