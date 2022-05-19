19 мая в Украине идет уже 85-й день войны с Россией после полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Харьковской области бои идут под Изюмом. В Донецкой - под Лиманом. В Луганской области основной накал сейчас идет вокруг Северодонецка и Лисичанска, которые РФ планирует окружить.

С "Азовстали" в Мариуполе вышли около тысячи украинских военных, в том числе были раненые. Их россияне вывезли на подконтрольные т.н. "ДНР" территории. В Украине называют это эвакуацией и говорят о готовящемся обмене. В России говорят о сдаче в плен. Конкретики о дальнейшей судьбе украинских военных с "Азовстали" пока нет.

Подробнее о том, что происходило вчера читайте в итоговом материале за 18 мая.

Ниже главные новости, фото и видео за сегодня. Материал обновляется.

19 мая

10:37 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз сказал, что на мир с Россией Украина готова идти только при условии вывода российских войск с украинской территории.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью вывести свои войска, наша переговорная позиция - это оружие, санкции и деньги", - написал Подоляк в Twitter.

10:32 В Харькове на Салтовке убрали с постамента памятник русскому князю Александру Невскому.

Видео сноса публикуют харьковские телеграм-каналы.

Бронзовую фигуру зацепили тросом и повалили при помощи грузовика.

10:30 Зеленский - зять Путина.

Об этом говорится в совместном расследовании "Важных историй" и Der Spiegel.

По данным СМИ, дочь Путина Екатерина Тихонова летала в Мюнхен в последние годы больше 50 раз. В этом городе с 2016 года жил и работал артист балета Игорь Зеленский. В конце 2019 года Тихонова готовилась переезжать в Германию.

С 2018 года Зеленский входит в набсовет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в регионах РФ. Проект инициировал лично Путин.

У Тихоновой и Зеленского, по данным журналистов, есть дочь 2017 г.р.

Игорь Зеленский - бывший артист балета в Баварии. Ушел в апреле 2022 года. Судя по всему, его уволили из-за отказа публично осудить Россию за войну против Украины.

Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Катерина Тихонова, журналистам неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не снял трубку.

10:10 Еще один интересный момент из утренней сводки Генштаба.

Там сообщается, что россияне перебрасывают на юг Украины части, ранее находившиеся под Харьковом.

В частности, для пополнения потерь 107-го стрелкового батальона из-под Харькова прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих.

Сообщается, что это происходит в районе Александровки, без уточнения, в какой области.

Ранее сообщалось, что бои идут в одноименном поселке на Херсонщине.

10:06 Переданные Украине польские танки Т-72М1 уже едут на передовую.

10:05 Турция может пересмотреть позицию в отношении членства в НАТО Швеции и Финляндии в случае выполнения ими пяти основных условий.

Как сообщает турецкая газета "Тюркие", турецкие власти настаивают на таких пунктах:

1. Экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО (последователи живущего на Западе оппозиционера Гюлена);

2. Признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны, которых в Анкаре считают аффилированными с РПК;

3. Прекращение поддержки представителей ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году;

4 Закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами;

5. Предоставлении соответствующих гарантий.

По данным газеты, в Анкаре не пойдут на уступки ни по одному из пунктов.

Отметим, что выполнить все эти пункты финнам и шведам будет крайне сложно с имиджевой точки зрения. Также этому будут активно противиться США.

09:50 Украинских беженцев, прибывших в Великобританию по программе "Дом для Украины" выгоняют на улицу после ссор с хозяевами.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Местные власти сталкиваются с проблемой, что беженцев часто уведомляют о выселении всего за день.

Одна женщина утверждает, что ей сказали выселиться с помощью текстового сообщения.

Другую семью выселили хозяева из-за своих вегетарианских убеждений.

Одной из героинь материала предложили проживание в обмен на замужество

Одну мать по имени Ольга и ее трехлетнего сына Никиту выгнали из дома после того, как ее малыш не нашел общий язык с детьми.

Принимающие украинцев британцы оказались не готовы к тому, что многие семьи травмированы: сообщают, что украинские дети падают на пол, услышав громкие звуки, приняв их за бомбы.

Сообщается, что в настоящее время правительство работает над услугой "повторного подбора", для тех, кто оказался без жилья по прихоти хозяев.

Всего по программе "дома для Украины" выехали 26 тысяч человек.

09:48 Сенат США утвердил назначение Бриджет Бринк послом в Украине.

09:45 Российские телеграм-каналы публикуют новые кадры выхода украинских военных с "Азовстали".

На видео они складывают свое оружие в грузовик.

09:44 Свежий отчет разведки Британии:

В последние недели Россия уволила военачальников, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, дисквалифицирован за неспособность захватить Харьков.

Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина.

Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия России в Украине - из-за страха военных проявлять инициативу.

09:39 По данным "главы ДНР" Пушилина, с "Азовстали" вышли больше половины украинских военных, "процесс еще идет".

09:32 Количество погибших из-за войны в Украине детей увеличилось до 231.

09:31 В украинском "Энергоатоме" ответили на заявления РФ, что Запорожская АЭС "будет работать на Россию".

Сегодня утром компания сообщила, что станция продолжает работать в энергосистеме Украины. И обеспечивает энергией промышленные объекты.

Ранее о невозможности подключения АЭС к российской энергосистеме заявила компания "Укрэнерго".

09:09 Вчера в Виннице проводили в последний путь пилота Сергея Пархоменко, чей Су-25 был сбит 14 мая в районе Гуляйполя (Запорожская область).

Пархоменко был командиром авиационного звена и уничтожил, как сообщается, более 20 вражеских танков.

На церемонии прощания над телом пролетели два военных самолета.

09:04 В соцсетях стартовал марафон фотографий с вышиванками - сегодня празднуется день этого предмета национальной одежды.

Одной из первых фото в вышиванке выложила посол Британии Мелинда Симмонс.

09:00 Получила продолжение история с отрядами мобилизованных жителей «ЛДНР», которые оставили свои позиции под Харьковом в ходе контрнаступления украинских войск, а после пытались уйти в Россию, куда их не пустили российские пограничники.

Их жены и матери устроили настоящий бунт и начали высказывать претензии к "властям" в Донецке и Луганске, требуя вернуть мужей и сыновей на Донбасс.

Но российское командование решило иначе. Судя по сюжетам, которые сейчас идут по российским телеграмм-каналам, мобилизованных вернули на позиции под Харьковом и прислали к ним «на укрепление» российских офицеров и функционеров «Единой России» и «ДНР», которые произносят перед мобилизованными речи в духе советских фильмов про Гражданскую войну, где комиссары наводили порядок среди поддавшихся анархии матросов.

Стыдят солдат, говорят им, что нужно показать, что «Донбасс никто не ставил на колени» и обещают, что теперь будут воевать иначе - с жёсткой дисциплиной, опытными командирами, хорошим вооружением и обучением военному делу.

Пока эти проблемы не будут решены, начальство обещает не покидать Харьковского района.

В общем, судя по всему, россияне стараются всеми силами укрепить линию обороны к северу от Харькова, чтоб не допустить украинские войска к российской границе.

08:58 Луганская область осталась без света - россияне разбомбили электроподстанцию в Лисичанске, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

По его словам, под мощными обстрелами находится и Северодонецк. За минувшие сутки там погибло четыре человека.

08:57 Генштаб публикует предполагаемые потери противника - с учетом динамики за минувшие сутки.

Так, был сбит один самолет, уничтожено три танка, 9 артсистем, 14 беспилотников противника и одна крылатая ракета.

08:42 Издание The Bell выяснило, кому достанется российский бизнес McDonald’s, который недавно объявил об окончательном уходе из страны.

Потенциальным покупателем может стать компания СПП Кайрата Боранбаева, родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также в числе возможных покупателей - компания "ГиД" нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

По данным одного из собеседников The Bell, о сделке может быть объявлено уже сегодня.

После нее сеть может продолжить работать под новым брендом. Ранее сообщалось, что это может произойти уже в середине июня.

08:41 Сенат США поставил сегодня в повестку дня законопроект о военной помощи Украине.

На кону - 40 миллиардов долларов, которые пойдут на заказы для американского ВПК.

Ранее процедурное голосование показало, что большинство сенаторов поддержат документ.

08:40 Сегодня министры финансов и главы центробанков стран "Большой семерки" (США, Японии, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии) проведут переговоры по Украине.

Как пишет Reuters, обсуждаться будет финансовая помощь Киеву и вопросы продовольственной безопасности.

А также не связанные с Украиной темы инфляции, государственных долгов и затрат на здравоохранение.

08:10 Российский военкор Дмитрий Стешин сообщил, что вчера вечером из "Азовстали" вышел замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

Пока других подтверждений этой информации нет.

08:09 Украина получит 25 тысяч тонн бензина из польских запасов.

Об этом сообщила вице-премьер Юлия Свириденко по итогам встречи с польским министром климата Анной Москвой.

Поставки начнутся со следующей недели и помогут "сбалансировать рынок горючего".

08:06 Фотографии российского погранпункта Теткино, который обстреляли сегодня утром у границ Сумской области.

08:05 Украина разочарована тем, что США не отправляют ей американские ракетные системы залпового огня, пишет издание Politico.

"Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать дальнобойные РСЗО", - сообщает газета. Но Белый дом опасается, что такое оружие смогут использовать для ударов по территории России - тем самым расширяя конфликт.

Об этом Politico заявили три источника в американской власти, знакомые с вопросом. По их мнению, "импульс Рамштайна остыл" - речь о собрании 40 министров обороны, где Украине было обещано много оружия.

Несмотря на то, что РСЗО - наверху списка украинских запросов, у Байдена решили, что более важно сейчас отправить Киеву гаубицы. Связано это с тем, что они дешевле и боеприпасы к ним доступнее.

При этом, по данным Politico, Штаты "незаметно" предоставили Украине несколько старых советских систем залпового огня советской эпохи, снятых со складов союзников из Восточной Европы. А вот более дальнобойные американские системы поставлять опасаются из-за риска эскалации с Россией.

Издание не приводит наименование РСЗО, которую запрашивает Украина. Но приводит в конце статьи справку о ракетной установке M270. Это высокомобильное оружие, которое выпускает 12 ракет и отъезжает, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии. Ее дальность - 30-60 километров, для современных ракет - 160 км.

В Украине же ходили слухи о поставках в страну американских систем Himars, которые бьют на 300-500 километров. Официально они не подтверждены.

08:04 Бывший президент США Джордж Буш-младший, выступая вчера в Техасе, сделал интересную оговорку об Украине.

"Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак... я имею в виду Украину", - поправился он под смех в зале.

США вторглись в Ирак в 2003 году как раз по приказу Буша-младшего.

Поводом к войне стало в том числе якобы имеющееся у Ирака оружие массового поражения, которого потом не нашли.

08:03 Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил о гибели человека в деревне Теткино, которая снова попала под обстрел.

Погибший - водитель, который привез сырье на местный спиртовой завод, ставший, по данным Старовойта, объектом для атаки.

Теткино находится на границе с Сумской областью Украины.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Основные моменты:

1. Под Харьковом противник ведет контратаки на ранее освобожденные села и засылает ДРГ.

2. Враг осуществил попытку штурма Великой Камышевахи к северу от Барвенково. На ряде участков был отбит.

3. К югу от Северодонецка противник штурмовал Устиновку. Ближе к Попасной штурмовали Золотое-4.

4. На подступах к Нью-Йорку оккупанты пытались взять штурмом Юрьевку.

5. К северу от Авдеевки противник атаковал Новокалиново. А к западу от Песок (и к юго-западу от Авдеевки) - Первомайское.