За сегодняшний день в Донецкой области от обстрелов погибли 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище.

Об этом сообщил в Telegram губернатор области Павел Кириленко.

По его информации, еще 6 человек получили ранения.

Ранее мы писали, что в Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Также "Страна" сообщала, что глава Донецкой ОВА сообщил об авиаударах по заводу стройматериалов в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.