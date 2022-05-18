В Донецкой области разбомбили Авдеевскую школу №1. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запрещенными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - написал он.

В школе не было военных или техники, заявляет Кириленко.

Напомним, утром в среду российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате разрушены дома, есть пострадавший.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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