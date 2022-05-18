Утром в среду, 18 мая, в Николаеве обстреляли Ингульский район. Из-за ракетного удара разрушено несколько частных домов.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации спасателей, после вражеского ракетного удара были разрушены дома и возник пожар в частном секторе в Ингульском районе города.

Спасатели потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Сообщается об одном пострадавшем, который получил осколочные ранения.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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