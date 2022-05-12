Российские войска в Николаевской и Херсонской области продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже и готовятся к захвату Херсонщины под свой контроль.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

По данным командования, войска РФ подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности, готовят инженерные подразделения к наведению понтонно-мостовых переправ.

Кроме того, на Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как украинских позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население.

В командовании добавили, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений не претерпела, угрозы сохраняются.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины рассказали, каким образом РФ пытается интегрировать себе оккупированные территории.

Также "Страна" сообщала, что в оккупированной Херсонской области снова пропала мобильная связь украинских операторов.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.