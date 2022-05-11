Анализируем ситуацию на 77-й день войны.

Сегодня Украина освободила еще один поселок в Харьковской области. Контрнаступление там продолжается. Цель ВСУ - отодвинуть российские войска дальше от Харькова и выйти к российской границе.

Российские же войска продолжают наступательные действия на Донбассе, особенно активно атакуя на границе Донецкой и Луганской областей, пытаясь отрезать последнюю от "большой земли".

Украинские власти ожидают от ближайших недель и даже месяцев "тяжелого периода".

Все подробности - в ежедневном обзоре "Страны".

Новые достижения под Харьковом, желтое пламя под Изюмом

ВСУ продолжает наступать на север и восток от Харькова, о чем сообщил Генштаб вчера вечером.

Впрочем, судя по всему, перечисленные в сводке населенные пункты были взяты еще несколько дней назад (утечки об этом поступали с 7-8 мая). Но подтвердили официально, видимо, после того, как закрепились в освобожденных селах.

Сегодня к ним добавился еще одни населенный пункт - Питомник. Вот карта с подтвержденными за вчера и сегодня пунктами, которые освободили ВСУ.

На карте Института изучения войны (США) видно два продвижения украинских войск, о которых вчера сообщал Генштаб - на север и северо-восток от города. Украинские войска теперь примерно в 10 километрах от российской границы.

Эксперты заявляют, что есть информация о том, что ВСУ вышли дальше очерченной на картах зоны, однако это пока официально не подтверждено.

Сравнение ситуации под Харьковом 9 и 10 мая

Российские войска пока продолжают удерживать линию обороны от Липцов до Казачьей Лопани, пытаясь не допустить ВСУ к границе.

В ходе контрнаступления ВСУ взяли пленных. Они признались, что являются жителями Красного Луча Луганской области.

То есть, подтверждается информация, что к северу от Харькова, где идёт наступление ВСУ, на позициях противника стоят мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР", что в российских телеграмм-каналах называют одной из основных причин неудач РФ на данном направлении - мобилизованные на Донбассе не имеют достаточной выучки, вооружения и мотивации, чтоб успешно воевать.

В целом в Харькове, по данным местной власти, за последнее время резко сократилось число обстрелов - после того как противника оттеснили от города. В соцсетях уже появилось видео как харьковчане возвращаются в город.

В районах Харькова и Изюма российские войска перешли к обороне, а самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Жители Славянска сегодня видели цветной дым. Власти сообщили, что из-за военных обстрелов в Краматорском районе повредили состав с аммиачной селитрой.

В то же время российские телеграмм-каналы опубликовали видео со столбом желтого дыма, который поднимается, как утверждается, около села Долгенькое близ Изюма в Харьковской области.

Как пишут, образовался он после удара с российского беспилотника по некому объекту.

К слову, те же телеграмм-каналы пишут, что наступление на Долгенькое армия РФ продолжает. Это село находится прямо на границе с Донецкой областью.

По другим направлениям появляются сообщения о том, что российские войска продвигаются в районе Ямполя, а также пытаются наступать от Попасной в сторону Бахмута.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке заявляет, что противник пытается удерживать плацдарм на правом берегу Северского Донца.

В течение дня были сообщения об ударах по Бахмуту. А также о боях и сильных взрывах в районе Авдеевки.

Под "Азовсталью" все горит

В Мариуполе постоянно продолжаются жестокие бои, противник не прекращает попыток штурмовать Азовсталь, наносит многочисленные авиаудары.

Также была попытка наземной спецоперации, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, из военных, находящихся на Азовстали половина - тяжело ранены. Они нуждаются в немедленной медицинской помощи. На территории комбината может находиться еще около тысячи бойцов.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из Азовстали. Миссия МК Красного Креста и ООН готова присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему!", - заявила Верещук.

Впрочем, пока с противной стороны доносятся заявления, что никто военных выпускать не будет. "Глава ДНР" Пушилин заявил сегодня, что гражданских на "Азовстали" уже не осталось. "Значит руки у нас развязаны", - сказал он, давая понять, что штурм завода продолжится и будет усилен.

По данным полка "Азов", на территорию Азовстали за последний день было совершено 38 авианалетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать артиллерия, танки и прочее. Сегодня на заводе погиб киевский боксер Артем Моша.

Вечером с Азовстали поднимался большой столб дыма. А в "ДНР" заявили, что выявили и заблокировали тоннель, по которому украинские военные выбирались из укрытий, чтоб набирать воду в реке.

Власти при этом вновь заявляют, что деблокада Мариуполя военным путем пока не возможна.

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию поправить", - заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.

Почему "русские не сдаются"?

Интересный комментарий сегодня поступил от советника главы ОП Алексея Арестовича.

Российская журналистика Латынина задала ему вопрос - почему российские солдаты сейчас не сдаются в плен.

Советник Ермака ответил - чтобы сдаться в плен нужно быть профессионалом очень высокого класса. Далее он смоделировал ситуацию, при которой российские солдаты собираются сдаться в плен. Согласно выводам Арестовича, их с очень большой вероятностью убьют либо свои, либо украинские военные.

"Это технически сложная задача. Но как ни парадоксально, но чтобы сдаться в плен нужно быть профессионалом очень высокого класса. Профессионалом, который может в ситуации, когда в тебя будут стрелять твои, при попытке поднять белый флаг или при попытке двинуться в сторону противника без боя. И сделать так, чтобы те, кому ты сдаешься, тебя не уничтожили, потому что там все стреляют во все, что движется. Поэтому, это очень сложно. Обычно сдаться в плен могут только те профессионалы, которые привыкли действовать в серой зоне, которые ведут разведывательную подготовку или специальную. Но они как раз и менее склонны сдаваться в плен в таких ситуациях", - сказал Арестович.

Несмотря на то, что заявления эти кажутся парадоксальными, определённая логика в этих словах есть. Солдаты сдаются в плен, как правило, если их подразделение разгромлено, командиры убиты, а сами они находятся в окружении. Либо если сдаться решили командиры и отдали соответствующий приказ подчиненным.

К слову, единственный пока подтвержденный с обоих сторон случай массовой сдачи в плен произошел в Мариуполе, когда сложил оружие один из батальонов бригады морской пехоты ВСУ. Очевидно, что там сработали все факторы вместе - подразделение было в окружении, понесло большие потери и командиры, видимо, приняли решение сдаться (раз сдался целый батальон).

Прогнозы на войну

Вчера с Запада звучало много заявлений о том, что война примет затяжной характер. И пока непонятно, кто вообще побеждает.

Сегодня в Минобороны Украины предрекли, что на ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода.

Замминистра Маляр заявила, что у России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время. Украина тоже получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе в рамках ленд-лиза. "Однако, пока она поступит, Украине предстоит тяжелый период, который продлится несколько недель или месяцев", - сказала чиновница.

Впрочем далеко не все ее коллеги так настроены. Например, советник главы МВД Виктор Андрусив считает, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

По его словам, идет подготовка к освобождению Херсона и не только.

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник.

Отметим, что в последнее время Украина также регулярно атакует остров Змеиный в Черном море (судя по всему, при активной поддержке Запада). Военный эксперт Олег Жданов полагает, что от острова напрямую зависит ситуация в Приднестровье.

"Если мы огневым контролем будем удерживать остров, чтобы там не разместились российские средства противовоздушной обороны, тогда у нас будет контролируемая ситуация и в Бессарабии и в Одесской области", - сказал он.

Продолжают обсуждать и белорусский сюжет - Минск вчера заявил, что перебросит войска к украинской границе "из-за угроз".

Советник главы МВД Вадим Денисенко, к примеру, считает, что вероятность наземной операции Беларуси против Украины невысока.

"Силы ВС республики Беларсь проводят учения, и были сообщения о том, что к границам с Украиной идут "Смерчи" и другие установки. Но у Беларуси есть один-единственный полигон, где можно проводить соответствующие учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. Ситуация там напряженная, но говорить, что будет приказ - пока маловероятно", - сказал он.

Впрочем, звучат и другие мнения.

"Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией, которые могут произойти в ближайшие недели", - заявил военный эксперт Жданов.

"Я бы вернулся к оценке достоверности этого 50 на 50. Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече белорусской армии", - сказал он.

По мнению Жданова, Путин может использовать Беларусь для заполнения оперативной паузы, когда его войска под Изюмом начнут выдыхаться.

"Когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении, тогда Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период", - пояснил он.

Впрочем, Украина тоже испытывает трудности с резервами. Это видно и по мобилизационной кампании. На фронт начали отправлять служащих в теробороне, не обученных воевать в поле и вообще не имевших раньше отношения к армии. Что уже вызвало громкий скандал на Закарпатье, где бойцы 101-й бригады записали специальное обращение о том, что их бросили на передовую без подготовки.

Политолог Юрий Романенко подтвердил подлинность видео и призвал разобраться в ситуации.

"Такая политика убивает мобилизационный потенциал. Люди, которые знают, что с ними обращаются, как со скотом, будут избегать мобилизации", - написал политолог.

Тезисы Борреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за поставки оружия Украине и против переговоров с Россией на данном этапе.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine он заявил, что "не понимает людей, которые видят в поставках оружия продление войны".

"Я спрашиваю этих людей: не имеет значения, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, растерзанные русскими? Вы этого хотите?"

Боррель заявил, что ЕС не собирается быть посредником в переговорах с Россией.

"Понимаете, войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас — поставить на эту позицию украинцев", - заявил глава евродипломатии.

То есть, фактически чиновник подтвердил свой предыдущий тезис, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". По его словам, нужно продолжать "ослабление экономики России и ее международную изоляцию".

Касаемо посреднической миссии Евросоюза, то, по мнению Борреля, "русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника". Также он исключает, что эту роль сыграет Китай, поскольку он склоняется на сторону РФ.

"Турция делает там очень хорошую работу. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Конечно, Организация Объединенных Наций была бы лучше", — сказал Боррель, перечисляя возможных посредников для урегулирования конфликта в Украине.

Но понятно, что без активной позиции ключевых государств НАТО, которые бы выступили за мир, этот мир не настанет и переговоры в конструктивное русло не перейдут.

История с газом

Тем временем, под угрозой оказались поставки газа из России в Европу через Украину.

Украина вчера объявила о прекращении транзита через пункт "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков".

Так как "Сохрановка" и "Новопсков" находятся под контролем России, в ГТС заявили об угрозе транзиту и отозвали своих специалистов (правда, характерно, что это сделано только сейчас, хотя сами станции были захвачены еще в марте).

КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 миллиона кубометров в сутки) из России в Европу.

Украина предложила перевести транзит через точку "Суджа" в Сумской области, но в России уже заявили, что это "технически невозможно" и предложил качать газ через "Сохрановку".

Сегодня в течение дня транзит через Украину упал на 35%, заявили в "Газпроме". Что уже привело к резкому скачку спотовых цен на газ в Европе. Утром цена в ЕС подскочила на 12,4% - с 980 до 1100 долларов за тысячу кубометров.

В общем, похоже, тема транзита российского газа через Украину, которая весь период войны не затрагивалась, а сам транзит Киевом не блокировался (несмотря на призывы отдельных политиков) теперь станет неотъемлемой частью этой войны. И, теоретически, Украина может полностью перекрыть поставки газа в ЕС. Правда, это ударит не только по России, но и по европейским потребителям (ЕС очень сильно зависит от российского газа и не может в ближайшее время от него отказаться). Потому, вероятно, на блокировку украинское правительство до сих пор не шло, хотя отдельные политики к этому и призывали.

Но, по мере затягивания войны, а также затягивания Европой решения по отказу от энергоносителей (ЕС никак не может согласовать даже нефтяное эмбарго) Украина может применить и более жесткие меры воздействия.

"Российские перспективы" юга Украины

На этой неделе все чаще стали звучать заявления о "российской перспективе" Херсона.

В понедельник назначенный Россией "глава военно-гражданской администрации области", экс-мэр Херсона Владимир Сальдо сообщил, что модель "госуправления" в Херсонской области будет выстроена по российскому образцу.

Он также дал понять, что курс взят на включение области в состав РФ.

"В дальнейшем, конечно же, она трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху донизу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях. Если будет здесь Российская Федерация, то весь свод законов, структура и определение властных полномочий будут именно российскими", - сказал Сальдо.

Сегодня вице-премьер "крымского правительства" Георгий Мурадов заявил, что захваченные территории "станут еще одним регионом России".

Еще одно заявление прозвучало от назначенного Россией "замглавы" "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он заявил, что "власти" региона обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ без всяких референдумов.

"Никаких "ХНР" не будут создаваться. "Референдумов" не будет. Это будет один единый Указ на основании обращения руководства области к президенту России с просьбой ввести область в состав РФ как полноценного субъекта", - заявил Стремоусов.

В Кремле эти заявления прокомментировали уклончиво.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.

Из его слов можно сделать вывод, что Кремль еще окончательное решение по этому поводу не принял.

На заявления из Херсона о намерении присоединить регион к РФ отреагировали и в Украине.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.