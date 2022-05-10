101-ю бригаду ТРО Вооруженных сил Украины отправили на фронт неподготовленной, а ее бойцам приходится снабжать себя самих.

Об этом написал политолог Юрий Романенко на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром в Youtube появилось обращение солдат и офицеров 101-й бригады ТРО ВСУ, где были серьезные проблемы при формировании и управлении бригадой. У меня в Телеграме тема собрала множество комментов, включая бойцов и родных 101-й бригады. Потому все там сказанное – сущая правда", – сообщил Романенко.

Политолог рассказал, что эту бригаду отправили на фронт абсолютно неподготовленной.

"90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки - и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде. Как вам инженер, который работал на "Боинге" с доходом в 150-200 тысяч гривен в месяц, которого загребли на передок? Или айтишники, которые платили налогов 150-200 к в месяц. Где логика?.. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает", – написал Романенко.

Он назвал военкомов Закарпатья "настоящими преступниками", поскольку они "гребут всех подряд".

"Это уже привело к массовым протестам в Хусте, где гребли людей в 101-ю бригаду. И в Ужгороде тоже. Такая политика убивает мобилизационный потенциал. Люди, которые знают, что с ними обращаются, как со скотом, будут избегать мобилизации", – резюмировал Романенко.

По его мнению, нужны серьёзные оргвыводы относительно этой ситуации.

"Война будет долгой. Бл@дство и безалаберность демотивируют солдат. Это ослабляет Украину. Это оскорбляет Украину. Это должно быть выкорчевано", - пишет Романенко.

Видео обращения 101-й бригады теробороны, о котором писал политолог.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Закарпатье жены членов теробороны просят не отправлять их мужей без подготовки на фронт.

Мы разбирались, почему возник этот конфликт.