На Закарпатье жены членов теробороны просят не отправлять их мужей без подготовки на фронт. Видео
Женщины из города Хуст Закарпатской области устроили протест под стенами местного Центра комплектования военнообязанных. Они возмущены отправкой своих мужей, бойцов теробороны, на фронт без подготовки.
Видео протестов распространяют Telegram-каналы.
Акция протеста началась мирно, но быстро стала перерастать в нечто большее: глава центра к женщинам не выходил, и те принялись бить окна и прорываться в здание военкомата. Они требовали объяснить, почему не трогают здоровых приезжих мужчин, покинувших зону боевых действий, а также обвиняли военкома во взяточничестве.
Закарпатские СМИ обратили внимание на то, что скандал вокруг Хустского центра комплектования уже не первый за время войны. В местных пабликах обвиняют военкома в "приватизации" системы призыва и в ряде других злоупотреблений.
Жительницы Хуста также записывают видео в соцсетях, на которых говорят о том, что в городе сотрудники военкомата отлавливают мужчин на улицах, а потом выпускают за взятки.
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