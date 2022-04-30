Женщины из города Хуст Закарпатской области устроили протест под стенами местного Центра комплектования военнообязанных. Они возмущены отправкой своих мужей, бойцов теробороны, на фронт без подготовки.

Видео протестов распространяют Telegram-каналы.

Акция протеста началась мирно, но быстро стала перерастать в нечто большее: глава центра к женщинам не выходил, и те принялись бить окна и прорываться в здание военкомата. Они требовали объяснить, почему не трогают здоровых приезжих мужчин, покинувших зону боевых действий, а также обвиняли военкома во взяточничестве.

Закарпатские СМИ обратили внимание на то, что скандал вокруг Хустского центра комплектования уже не первый за время войны. В местных пабликах обвиняют военкома в "приватизации" системы призыва и в ряде других злоупотреблений.

Жительницы Хуста также записывают видео в соцсетях, на которых говорят о том, что в городе сотрудники военкомата отлавливают мужчин на улицах, а потом выпускают за взятки.

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